大馬首相直認不想在南海和維吾爾族問題上激怒中國：「那是大國」

馬來西亞首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）9月26日接受大馬媒體訪問時，承認不想在南海和新疆維吾爾族問題上激怒中國，並多次提到中國是大國。

圖為馬哈蒂爾2019年4月訪華時與中國國家主席習近平合照（Getty Images）

《Benar News》9月27日刊出馬哈蒂爾的訪問，這位年齡已達94歲的大馬首相顯得非常坦白，在被問到為何伊斯蘭國家很少在維吾爾族的問題上發聲時，他直接回答稱「因為中國是個很強大的國家，你不會想做那些註定失敗的事，所以較好做法是用其他較溫和方法，不會太引起中國反感，因為中國對我們有好處。」馬哈蒂爾又提到，中國是馬來西亞很大的貿易夥伴，「你不會想做失敗的事，而且在過程中，我們會受害。」

至於在南海問題上，馬哈蒂爾也承認無法與中國抗衡，「我們看到它們（中國船隻）在做什麼，會報告它們做什麼，但我們趕不走它們，也無法嘗試更凶狠（agressive）。」

大馬記者向馬哈蒂爾稱，依照他的講法，看來就算中國有道德錯誤、或事關領土問題，他都無法毫無顧忌地批評中國。馬哈蒂爾回答指「我們要接受中國是強大力量的事實，你知道，馬來西亞過去兩千年來都與中國很近，我們繼續存活，是因為我們懂得如何做。」