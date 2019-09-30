奧地利大選結束　票站調查指人民黨獲近四成選票　自由黨遭重挫

奧地利9月29日舉行大選，票站調查結果顯示，前總理庫爾茨（Sebastian Kurz）領導的人民黨（People's Party）一如所料將勝出選舉，而飽受「通俄門」困擾的自由黨（Freedom Party）則遭到重挫。

投票結束後，奧地利廣播公司（ORF）公布索拉民調公司（SORA）的票站調查結果，人民黨得票率達37%，領先排第二的社會民主黨（Social Democrats）；社會民主黨得票率為21.8%，成績為第二次世界大戰後最差；自由黨得票率比起上次大選下跌10個百分點，只有16%；綠黨（Greens）以14.1%的得票率緊隨其後。

庫爾茨稱，如果勝出選舉，將會與所有政黨對話。預計庫爾茨會選擇再次與自由黨組成聯合政府，或與綠黨和自由派政黨「新奧地利自由論壇」（NEOS）結盟。

被問到會否與人民黨組成政府，左翼政黨綠黨的競選經理菲澤爾（Thimo Fiesel）回應稱，情況取決於庫爾茨，並提到人民黨和自由黨仍擁有大多數優勢。自由黨主席維利姆斯基（Harald Vilimsky）認為並非必須延續先前的執政聯盟，但不排除兩黨再合作。

政治分析員哈耶克（Peter Hajek）表示，就目前情況而言，人民黨再與自由黨組成政府將是十分困難，而人民黨和社會民主黨之間的化學反應亦不會成功。

奧地利時任副總理的施特拉赫（Heinz-Christian Strache）5月17日被揭涉及與「外國勢力」進行政治交易，秘密偷拍影片曝光之後，觸發政壇大地震，不止影響奧地利在歐洲議會的選情，亦令極右派的自由黨與保守派的人民黨剛滿一年半的執政聯盟瓦解。