美伊總統會晤為何流產　伊朗外長透露內情

伊朗外長扎裏夫（Mohammad Zarif）認為，美伊總統會晤之所以未能成行，是因為美國不打算在會晤前減輕對伊制裁，此外，對於此次會晤，美方更注重形式，而伊朗注重內容。

伊朗總統魯哈尼9月25日在聯大批評美國行事方式不地道。（VCG）

綜合媒體9月29日報道，扎裏夫在準備離開紐約回德黑蘭時告訴記者，在訪問期間，他與美國不同的團體進行了會談，其中包括一些美國國會議員。

扎裏夫表示，是美國國會議員打電話給他的，由於行程的縮短，無法協調這些議員來紐約當面會談，他對此深感遺憾。

扎裏夫強調，這些美國議員沒有向伊朗方面提出任何要求，伊朗也不會干涉美國大選。伊朗方面已經應另一方的要求舉行了會談，並利用這些會談顯示伊朗的真實形象。

談及伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）與美國總統特朗普（Donald Trump）會晤有關的報道，扎裏夫指出，特朗普總統更關心會晤本身，而不是會晤內容。而對伊朗來說，重要的是內容。

此外，他還指出，特朗普早前聲稱有意會晤，並派特使提議，但隨後，他卻稱是伊朗要求會晤，但他並沒有接受這一邀請。

扎裏夫說：「這是一個很糟糕的開端。他在聯大發言時說，不打算撤銷制裁，並打算採取更嚴厲制裁措施。這等於美國違約。」

扎裏夫還表示，伊朗只希望美國做到一點，就是不要再禁止其他國家與德黑蘭打交道。

扎裏夫說：「我們並不請求美國給予恩賜，我們不請求美國予以援助。我們請求的，也不是與我們做生意或者購買我們的石油。我們僅僅請求美國讓其他國家自由的和伊朗打交道，甚至是不用美元結算。這符合安理會的決議。美國總統因為那些國家遵守國際法而懲罰他們。我們請求美國不要再這樣做。」

伊朗外長還說，伊朗沒有干涉他國的大選。

扎裏夫表示：「我們在美國並沒有我們屬意的候選人來干涉美國選舉。我們並不干涉他國的內務。」

據報道，伊朗方面本次赴美之路可謂是一路荊棘。第74屆聯合國大會於2019年9月17日開幕，早前伊朗總統魯哈尼及外長扎裏夫遲遲未得到美國簽證。伊通社報道稱，「如果美方不在數小時內發籤證」，魯哈尼和扎裏夫「可能取消」行程。

當天，特朗普就伊朗簽證問題表示，「這事不取決於我」。直到9月19日，伊朗駐聯合國代表團才發佈消息稱，美國向伊朗總統及外長發放簽證，允許兩人前往紐約出席聯合國大會。

對於美伊總統會晤一事，美國多次表態不排除聯大期間特朗普見魯哈尼的可能性。

特朗普9月24日在聯大演講時也表示，並不排除與伊朗直接對話的可能性，但並不會提前解除制裁。但伊方的前提是美國必須取消制裁才可能有會談。伊朗外交部長扎裏夫表示，舉行會談的前提是特朗普承諾減輕對伊朗的制裁。

伊朗總統魯哈尼9月25日在聯合國大會一般性辯論演講時也稱，伊朗方面從未向外國勢力低頭，拒絕與施加了「史上最嚴酷制裁」的人進行談判。