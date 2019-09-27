極限施壓伊朗　特朗普的「經濟恐怖主義」？

周三（9月25日），伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）在聯合國大會上警告，海灣地區正處於「崩潰邊緣」，並指摘美國「冷血的經濟恐怖主義」強加於8,300萬國民。自美國總統特朗普去年無視盟友的反對執意退出《伊朗核協議》後，華盛頓未幾便劍指伊朗的石油出口，重啟制裁，望以經濟壓力迫使德黑蘭屈服。

相較2003年訛稱伊拉克擁有大殺傷力武器而揮軍入侵，現時美方對伊朗的「極限施壓」勉強尚算「文明」，但其制裁若沒有正當理由和國際共識，亦只是恃着經濟力量的優勢，把子彈換成銀彈的霸權之舉。