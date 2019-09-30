俄羅斯伊朗建議聯合國總部遷出美國：可以搬到更好的國家

因為美國在聯大前拒簽俄羅斯和伊朗外交官，俄伊兩國提議將聯合國總部遷出美國。

俄羅斯外長拉夫羅夫聯大期間對美國的行事方式提出批評。（新華社）

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）9月25日接受俄《生意人報》採訪時表示，今年4月本應出席聯合國裁軍委員會會議的有關部門領導人被美國拒籤時，俄羅斯就正式提出過，若各國代表團無權派出他們認為合適的人去表明本國立場、捍衛本國利益的話，就不要在美國境內舉行該會議。

拉夫羅夫稱，美國這種粗魯無禮的行為是不能容忍的，如今看來得討論聯合國總部所在地換地一事了。

他還指出，斯大林（Joseph Stalin）當初建議把聯合國總部設在俄羅斯索契是有遠見的。

克里米亞前檢察長，現任俄羅斯議員波克隆斯卡婭（Natalia Poklonskaya）議聯合國總部遷至克里米亞海濱城市雅爾塔，她表示，這個美麗的城市將「鼓勵和平、推動對話」。

無獨有偶，伊朗方面在參加聯合國大會時，也面臨同樣的問題，在聯合國大會開始前，美國與伊朗之間的緊張關係因為沙特兩處石油設施遇襲再度升級，外界一度擔心美國是否會全部拒籤，導致伊朗無人能參加聯合國大會。

雖然最終美國還是給總統魯哈尼（Hassan Rouhani）、外交部長扎裏夫（Mohammad Zarif）等人發了簽證，但伊朗代表團中還是有多人未獲簽證，無法前往美國參會。

魯哈尼9月26日表示，「如果我們被問到了，我們當然會支持聯合國總部遷向一個更安全、更好的國家，那個國家不會有我們現在看到的這些狹隘觀點。」

魯哈尼指責稱，美國雖然是東道主，但無權阻止任何人蔘加聯合國的活動。

據悉，聯合國總部大樓是聯合國總部的所在地，這塊領土的所有權已經不屬於美國以及任何一國，而是世界上唯一的一塊「國際領土」。

它位於美國紐約市曼哈頓區的東側，於1949年和1950年間興建，面積達17英畝。

事實上，多年來，關於聯合國總部是否應遷離美國的聲音一直存在。尤其是在特朗普上台後，他於2017年10月宣布退出聯合國教科文組織，2018年6月退出聯合國人權理事會，關於聯合國總部應搬離美國的呼聲更大了。

俄羅斯今日經濟網稱，俄國立莫斯科國際關係學院副教授託波爾寧（Nikolai Topornin）表示，雖然目前將聯合國總部從紐約遷出的想法是烏托邦式的，但這表明美國負面政策帶來問題的嚴重性。

但是，要選定一個新的聯合國總部所在地也並非易事。美媒稱，這個城市必須在一箇中立的國家，對於各國代表參會沒有太多的限制;需要有足夠的基礎設施，安全必須得到保障等。

福克斯新聞（Fox News）則表示，目前來看，聯合國並未顯示出任何要將總部遷出美國的意思。