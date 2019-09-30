【印尼學運】示威持續　學生與防暴警察衝突　至少3人死亡

印尼政府擬通過新刑法，把婚外性行為、未婚同居、侮辱總統等行為列作違法。示威者認為新法會削弱反貪機構的權力。該國首都雅加達過去4天相對平靜的情況結束，數以千計學生重返街頭。此外警方指國內至少3人死亡。

國會在9月30日舉行的閉門會議中正式同意，新刑法的表決會延至國會再度復會時進行。新一屆國會在10月1日宣誓就任。然而此舉當然無助緩和局勢，學生繼續上街抗議，而且暴力情況有惡化的跡象。

東南蘇拉威西省首府肯達里（Kendari）至少3人死亡，包括兩名學生。當地另有數百人受傷。此外國家警察總長卡爾納維安（Tito Karnavian）指出，一名男子25日在雅加達街頭倒下，之後死亡。事發時防暴警察在向一群人發射多枚催淚彈。卡爾納維安指死者不是學生，而是一名暴徒。除了雅加達，萬隆（Bandung）及望加錫（Makassar）等城市都有示威。

在雅加達示威的學生9月30日與防暴警察在傍晚時分發生衝突，當時警方嘗試驅散在場示威的高中生及大學生。他們企圖前往國會。他們路上放火焚燒汽車輪胎、向警員投擲石頭、汽油彈以及爆竹。警方則以催淚彈及水炮回應。

示威者認為議員趕在會期前完成辯論的新法，包括一個會削弱懲治腐敗委員會（Corruption Eradication Commission，印尼稱為Komisi Pemberantasan Korupsi，KPK）權力的條例。他們亦反對新刑法將包括婚外性行為在內的性行為刑事化，以及增加刑罰。他們要求總統佐科維多多（Joko Widodo）頒布新法以作取代。