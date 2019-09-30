多國領袖致電習近平祝賀中國國慶　特朗普祝福中國人民

多國領導人近日致電或致函中國國家主席習近平，祝賀中華人民共和國成立70周年。美國總統特朗普（Donald Trump）表示，祝福中國人民享受和平與繁榮。

特朗普執政以來，中美雖然在經貿、台灣等問題上呈現緊張態勢，但整體關係仍然保持大體穩定。（新華社）

據中國官媒新華社9月30日報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，70年來，中國在經濟、社會、科技等領域取得舉世矚目的偉大成就。中國在國際舞台上享有當之無愧的崇高威望，在解決重大全球性問題方面發揮着十分重要的作用。俄中互為不可替代的戰略伙伴。我非常珍視我們之間的友誼，願繼續同你緊密合作，共同造福俄中兩國人民。

美國總統特朗普表示，祝賀中華人民共和國成立70周年，祝福中國人民享受和平與繁榮。

朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩表示，70年來，中國綜合國力和國際地位極大提升。中華人民共和國的偉大斗爭歷史清楚地證明，社會主義是中國人民最正確的必然選擇，中國共產黨的領導是中國人民走向勝利的根本保障。

英國女王表示，很高興在中華人民共和國國慶之際致賀，並祝願中國人民幸福安康。

德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）表示，德方希望同中方維護和擴展德中夥伴關係，這不僅符合兩國利益，也有助於推進兩國合作應對全球挑戰。期待兩國關係不斷取得豐碩成果。

意大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）表示，值此中華人民共和國成立70周年之際，祝友好的中國人民擁有繁榮未來。

除對習近平發出賀電外，特朗普9月30日還在社交媒體推特（Twitter）發文，祝賀中國「生日快樂」，但他在推文中稱美國正在贏得與中國的競爭，並批中國不應該破壞協議。

9月30日8時31分，特朗普在推特發文。他首先援引中國問題專家與作家沃德（Johnathan Ward）的話稱，「多年後，美國終於意識到北京的計劃和野心，（中國）要超越我們，成為21世紀主導性的經濟和軍事超級大國。現在的情況是，美國終於做出了回應（感謝特朗普總統）。這正在貿易中發生，並正在軍事競爭中初見端倪。」

特朗普在推文中稱，「我們正在獲勝，我們將會取得勝利。他們不應該破壞我們和他們之間的協議。中國生日快樂！」