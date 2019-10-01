美國司法部：特朗普聯絡外國領袖　要求調查通俄門源頭

美國司法部9月30日發表聲明，指總統特朗普曾經聯絡澳洲總統莫里森等外國領袖，要求對方協助司法部長巴爾及一名司法部官員，一同調查通俄門源頭。澳洲政府其後承認準備配合事件。

特朗普被指向多名外國領袖協助司法部調查通俄門源頭，澳洲總理莫里森就是其中一位答應協助的領袖。（Reuters）

《紐約時報》（New York Times）30日引述消息人士報道，特朗普（Donald Trump）與莫里森（Scott Morrison）的一次通話中，要求坎培拉政府協助巴爾（William Barr），就康涅狄格州檢察官達勒姆（John Durham）對通俄門的源頭調查提供協助。

報道提到，巴爾曾經向英國情報官員談及協助，並且在上週與達勒姆訪問意大利，向多名當地政府高層遊說。

達勒姆現時正審視美國情報部門分析俄羅斯干預2016年美國大選的評估，該評估最終導致特別檢察官米勒（Robert Muller）展開通俄門調查。特朗普一直批評該次調查是「獵巫」行動。

美國司法部發言人庫佩克（Kerri Kupec）承認有關報道，指達勒姆與多個國家收集情報，並指特朗普聯絡外國領袖尋求協助的做法是應巴爾的要求。