「通烏門」告密者將到聽證會應訊　特朗普：我有權與他會面

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美國總統特朗普捲入「通烏門」事件，民主黨對啟動彈劾程序正摩拳擦掌。案中關鍵是指控特朗普涉嫌濫用職權的「告密者」。眾議院情報委員會主席希夫9月29日指出，告密者將「很快」到聽證會應訊。特朗普同日表示，自己有權與所謂的「告密者」見面。

眾議院情報委員會主席希夫指出，情報委員會已達成共識，同意讓告密者出席聽證會應訊。（Getty Images）

希夫（Adam Schiff）接受美國廣播公司（ABC）節目《本週》（This Week）訪問時稱，情報委員會已達成共識，同意讓告密者出席聽證會應訊。

議員正在制定相關程序保護告密者的身份，並為代表告密者的律師申請安全許可，希夫期望告密者很快能出席聽證會。

告密者的律師指出，將繼續與參眾兩院合作，保護告密者的身份，但尚不清楚如何避免告密者身份不被暴露。

《紐約時報》26日引述知情人士報道，告密者為美國中情局（CIA）官員，曾在白宮工作。

特朗普9月29日在社交媒體指出，他有權與所謂的「告密者」見面。他又指希夫在烏克蘭事件上講大話，是國會歷來最明目張膽及最險惡的謊言。

特朗普稱希夫把一些恐怖說話講成出自美國總統的口，認為希夫應該接受最高級別的欺詐及叛國調查。

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