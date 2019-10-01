美眾議院調查委員會向朱利亞尼發傳票　要求交出烏克蘭文件

美國眾議院情報調查委員會已向特朗普私人律師朱利亞尼發出傳票，要求他交出與烏克蘭事件相關的文件。特朗普再在社交網站上帖文，批評對他的報道都是假新聞，目標是轉移視線。

朱利亞尼是「通烏門」事件的一個關鍵人物，調查委員會希望從他身上取得特朗普濫權的證據。（路透社）

眾議院情報調查委員會已向朱利亞尼（Rudy Giuliani）發出傳票，聯同監督委員會和外交事務委員會等要求他交出與烏克蘭事件相關的文件。在傳票的信中，委員會表明目的是要調查朱利亞尼有否濫用自身作為總統代理人的權力，協助總統謀取個人政治利益。

另外，美國《華爾街日報》引述消息報道，特朗普7月與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通電話時，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）亦在場。蓬佩奧早前表示特朗普與澤連斯基通電話的內容「恰當」，但未提過有否參與其中。這次是首次有媒體揭露事件或與內閣成員有關。

繼要求以叛國罪調查告密者與眾議院情報調查委員會主席希夫（Adam Schiff）後，特朗普再在社交網站上帖文，批評近日針對他的報道都是假新聞。他並稱媒體的目標是轉移視線，掩蓋拜登（Joe Biden）的行為。