澳洲母親將尿液注入9歲女兒靜脈　只為寫Blog博同情

許多爸媽會在網絡上紀錄孩子的生活，成為親子Blogger。而在澳洲一位媽媽為了爭取到更多關注，竟向九歲女兒靜脈注射尿液，使得女兒的身體中有大量的真菌生長，嚴重影響她的健康。媽媽已遭到逮捕，並預計於明年2月開庭審理。

2015年女兒罹患腎衰竭及嚴重皮疹住院，院方發現女孩的血液及尿液中有機物快速生長引起懷疑，開始調查媽媽。（unsplash／wendy-scofield）

《澳洲新聞網》10月1日報道，澳洲紐卡斯爾（Newcastle）一位媽媽因女兒患有遺傳疾病，開始在網絡上經營Blog。2015年女兒罹患腎衰竭及嚴重皮疹住院，院方發現女孩的血液及尿液中有機物快速生長引起懷疑，開始調查媽媽。

警方事後在媽媽的手提袋中發現注射器、瀉藥及尿液，指控她對孩子下毒危害生命。檢方認為女子患有孟喬森症候羣（Munchausen Syndrome），這是一種會透過裝病或殘害他人博取同情的疾病，然而女子否認此事，同時否認自己傷害女兒。

這名媽媽經營的Blog記錄女兒對抗病魔的過程，在全球有廣大粉絲，甚至舉辦過公開募款。在換過一名律師後，今年2月案件進入審理，但因醫療文件複雜需要長時間準備，因此安排在明年2月開庭，而她的女兒至今仍需要反覆到醫院進行檢查。

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