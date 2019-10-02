美國「鴉片戰爭」官非　強生與俄亥俄州兩縣庭外和解

美國醫藥品牌強生（Johnson & Johnson）10月1日表示，與俄亥俄州兩個縣達成庭外和解，該公司向對方賠償2040萬美元，換取避免就鴉片類藥物事件而捲入聯邦法院的訴訟。

強生的聲明提到，有關鴉片類藥物的官司可能為公司帶來不明朗因素，以及需要大量資源，因此選擇和解有助避免遇到這個情況。強生承認該危機是個複雜的公共衛生問題，公司正與各方合作，為社區和有需要人士提供協助。

強生曾經推出Durogesic止痛貼及Nucynta止痛藥，該公司將會向凱霍加（Cuyahoga）及薩米特（Summit）兩縣賠償1000萬美元、負擔對方其中500萬訟費，另外向當地處理鴉片問題的非牟利組織捐款540萬美元，協議亦包括強生之後不會承認任何賠償責任。

除了強生外，馬林克羅特（Mallinckrodt）9月30日亦與該兩個縣達成2400萬美元的和解協議，而遠藤製藥（Endo International）、愛力根（Allergan）在8月時同樣和該兩個縣和解，不過麥克森（McKesson）、卡地納健康（Cardinal Health）及美源伯根（AmerisourceBergen Corp.）等醫藥企業仍於10月21日面對聯邦法院的審判。

俄克拉何馬州法官8月27日作出一項標誌性的裁決，裁定強生（Johnson & Johnson）因助長民眾濫用鴉片類藥物，判其罰款5.72億美元，成為當地首間在同類案件中被判罰的藥廠。而生產鴉片類止痛藥「奧施康定」（OxyContin）的普渡製藥（Purdue Pharma）則因為面對多宗宗傾訴訟而要申請破產保護。