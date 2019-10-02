印尼學運未完　數萬工人又擬上街抗議勞工法例

印尼近日爆發的大型學生示威運動未有完結跡象，但另一邊廂，雅加達等多個城市10月2日又有數以萬計的工人計劃上街，抗議當局現行的勞工、薪金和醫保法例涉及歧視成份。

連串示威重挫印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）聲望（Getty Images）

印尼工會聯合會（Confederation of Indonesian Trade Unions ）主席伊克巴爾（Said Iqbal）表示，約5萬名勞工會前往位於雅加達的國會大樓抗議；另外全國其餘9個城鎮也將有示威，估計總參與人數多達15萬人。

彭博社報道指，示威者反對現行的工資計算政策，以及計劃增加健康保險費。報道指，示威是在印尼工會聯合會和全體印尼工人聯合會（Confederation of All Indonesian Workers' Union）與總統佐科維多多（Joko Widodo）談判2日後展開。

據印尼政府新聞處發布的聲明指，伊克巴爾曾表示工會和政府將會組成團隊，討論勞工及薪酬法例，並且完全支持政府。

印尼近日多地爆發連串示威，除了因當局有意訂立針對婚前同居和侮辱總統等的新刑法而觸發學生示威運動外，西巴布亞（West Papua）也發生涉及種族歧視的流血衝突。