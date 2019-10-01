【印尼學運】新國會宣誓就任　學生場外抗議　警方封鎖百米範圍

印尼連日有大批學生上街示威，抗議政府削減反貪部門權力及有意訂立新刑法，衝突愈見升級。當地新一屆國會10月1日宣誓就任，學生再發起到大樓外示威，警方預計會有5000人上街。由於過去多日示威演變成警民衝突，警方大為緊張，封鎖國會大樓外的100米範圍。

印尼新一屆國會10月1日宣誓就任（美聯社）

🔻印尼民眾連日上街抗議政府，9月30日繼續出現警民衝突🔻

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575名議員宣誓就任

575名新一屆國會議員10月1日宣誓就任，他們的任期將到2024年，但在國會大樓場外，則有大批學生示威。印尼警方表示，估計會有約5000名學生上街，警方部署大批警力，阻止示威者走近國會大樓。

學生組織代表蘇丹（Sultan Rifandi）稱，示威者會先在市區一個體育場集合，然後遊行至國會大樓。他表示，組織留意到政府已答應示威者的部分訴求，如暫緩訂立受盡爭議的新刑法，但是仍有其他訴求未得到回應，包括政府仍繼續推動削減反貪部門權力的新法。

蘇丹又稱，學生10月1日上街也是抗議警方過去多日對示威者使用過度武力，但強調無意阻止國會議員宣誓就任的儀式。

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連日示威爆衝突3死

印尼政府近日爆發多年來最大型的學生示威，源於當地政府早前訂立新法，在反貪機構肅貪委（KPK）之上再加設監督委員會，減弱肅貪委的權力，以及該政府又有意訂立新刑法，把同居、婚外性行為、侮辱總統等都列作罪行，政府早前已宣布暫緩立法，但未能平息民憤。

示威爆發警民衝突，在當地造成至少3人死亡。民眾與警方互相指摘對方暴力，印尼官員批評有暴力人士「騎劫」示威；示威者則斥警方濫用武力，呼籲當局獨立調查。