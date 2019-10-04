圖斯克：約翰遜的脱歐建議難以令人信服

英國首相約翰遜向歐盟提交新的脱歐方案後，歐洲理事會主席圖斯克10月3日表示，新方案仍然難以令人信服，並強調歐盟完全支持愛爾蘭的立場。

歐洲理事會主席圖斯克認為，英國首皰約翰遜提出的脱歐新建議仍未算是最好。（Reuters）

圖斯克3日分別與愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varakar）及約翰遜（Boris Johnson）通電話，商討新建議內容。圖斯克向瓦拉德卡保證，歐盟會在脱歐問題上完全支持愛爾蘭；另外他向約翰遜表示，布魯塞爾方面對建議持開放態度，但認為仍然沒法令人信服。

Today I had two phone calls on #Brexit, first with Dublin then with London.

My message to Taoiseach @LeoVaradkar: We stand fully behind Ireland.

My message to PM @BorisJohnson: We remain open but still unconvinced. — Donald Tusk (@eucopresident) 2019年10月3日

瓦拉德卡較早時指，不明白英國的新建議如何運作，因此都柏林政府不會簽署一個沒法保障愛爾蘭開放邊界的協議。外長科文尼（ Simon Coveney）亦認為，約翰遜確是希望與歐盟達成協議，不過假如該方案是最終版本，科文尼相信英國會以沒協議方式離開歐盟。

歐盟成員國亦不太看好約翰遜的建議，正訪問愛爾蘭的瑞典首相勒文（Stefan Löfven）與瓦拉德卡會面後表示，歐盟必須堅持愛爾蘭和北愛之間不會出現硬邊界。歐洲議會內英國脱歐指導委員會認為，新建議與實現共同達成目標仍有一段距離。