「米娜」襲韓致10死　日本多處料有傾盆大雨

颱風「米娜」（Typhoon Mitag）穿越朝鮮半島南部，往日本本島移動。此前韓國政府指截10月3日傍晚，惡劣天氣下至少10人喪生、4人失蹤、多人受傷，另有逾1500人需疏散。

颱風米娜：颱風米娜襲韓，造成慶尚南部10月2日水浸。（VCG）

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「米娜」為該國南部帶來逾500毫米的雨量。港口城市釜山有山泥傾瀉，救援人員在致力拯救被埋的災民。行政安全部指截至3日全國合計10人遇難；在有數人失蹤的情況下，死亡人數恐將增加。

韓國氣象廳說指「米娜」3日早上6時向日本海（韓稱東海）移動，並向日本本州進發。颱風在2日及3日為該國帶來強風大雨，數以百計民宅被洪水淹浸。韓國電力公社指出，至2日晚上有逾4.4萬戶斷電，來到3日，83%的電力供應已恢復。

日本多處料有大雨

「米娜」雖已在3日減弱為温帶氣旋，但仍會對日本部分沿岸地區造成影響，北陸及東北地區4日會有大雨，氣象廳亦警告24小時內可能發生洪災和山泥傾瀉。

日本中部和北部地區，包括北陸和東北地區，除可能會受到時速達126公里的強風吹襲，大浪可能高達6米。

氣象廳指出，日本東部太平洋沿岸地區會有暴雨。該國近畿和東海地區預計在今日截至下午6時的24小時內，最多有150毫米雨量。