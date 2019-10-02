【遊日注意】颱風米娜料連襲日韓　天文台料本港下周初驟雨增加

中秋過後烈日當空，皆因覆蓋華南的高空反氣旋正為該區帶來晴朗的天氣，今日（2日）本港最高氣溫升至攝氏32度。 不過，天文台預料隨一股達強風程度的偏東氣流在周末及下周初殺到，周六開始為本港帶來驟雨。 而早前掠過台灣的強烈熱帶風暴米娜，天文台預測將續向東北移動，移向朝鮮半島，明日或減弱成熱帶風暴，其後在日本東北部登陸，計劃遊日韓的市民要留意天氣狀況。

根據天文台預測路徑，颱風米娜或連襲日韓。（天文台網站截圖）

天文台在今早發出特別天氣提示，提醒市民天氣炎熱可能影響健康，中午時分大美督更飆升至35.8度。

在正午十二時，強烈熱帶風暴米娜集結在濟州之西南偏西約220公里，預料向東北移動，時速約25公里，移向朝鮮半島。天文台預測，米娜明日或減弱成熱帶風暴，其後進入日本海並移向日本東北部，離開陸地後再減弱成溫帶氣旋。

至於未來九天天氣，天文台表示，高空反氣旋會在未來一兩日為廣東帶來普遍晴朗及炎熱的天氣，料明日一連三日最高氣溫維持32度；其後一股達強風程度的偏東氣流會在周末及下周初影響廣東沿岸，該區漸轉多雲及有驟雨。因此，打工仔的周末預料在雨天中度過，周日（6日）驟雨較多，至周一（7日）初時局部地區有雷暴，有陽光的日子料至周二（8日）再現。