【出遊注意】颱風米娜迫近韓國　料日本遭受環流雨帶影響

韓國氣象廳10月2日表示，2019年第18號颱風米娜（Mitag）會於當地時間晚上9至10時左右登陸全羅南道西南部登陸，大致吹向東部海域。米娜預料會為當地帶來惡劣天氣，鄰國日本亦可能受到其環流雨帶所影響。

根據香港天文台資料，米娜已經減弱為強烈熱帶風暴，截至韓國時間中午，米娜集結於濟州島西歸浦市西南偏南大約230公里，以時速30公里向東北偏北方向移動，其中心氣壓為985百帕，中心最高風速為每秒27米。

氣象廳指，米娜登陸時可能會減弱，但仍然會為濟州島及朝鮮半島南部帶來100至300毫米雨量。當局已經向全羅南道和光州市發佈颱風警報，濟州島有超過300班航班取消，至少有300間中小學提早停課，另外有多間房屋受損。

當局指，米娜的威力與日前吹襲當地的颱風塔巴（Tapah）相似或較弱，不過塔巴只經過朝鮮海峽而沒有登陸，因此認為米娜對韓國的影響會更大，提醒民眾防範。

日本氣象廳指，米娜的雨帶可能在3日為九州北部和四國地區帶來大約120至150毫米雨量，預計北九州及鄰近地區會吹時速72公里的強風，陣風時速更可能達108公里，海面或湧起5米高巨浪。當局警告米娜有機會引致山泥傾瀉、低窪地區水浸風險。