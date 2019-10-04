疑似捲入特朗普通烏門　美能源部部長被曝將辭職

美國總統特朗普因為在電話中施壓烏克蘭方面調查競選對手拜登而遭到彈劾調查，在此背景下，美國一名高官疑似捲入醜聞而將辭職。

美國《政治報》網站10月3日報道稱，據三位匿名知情人士透露，美國能源部長Rick Perry預計在11月份宣布辭職，能源部副部長布魯耶特（Dan Brouillette）有望接任。

值得注意的是，這位能源部部長在任期間與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的3次會面，讓他最近捲入了對特朗普的彈劾調查當中。

然而，兩位知情人士稱，能源部部長辭職與美烏總統「電話門」無關，他此前已經為辭職一事計劃好幾個月了。

對於官員辭職的傳聞，白宮目前未予評論。能源部新聞發言人海恩斯（Shaylyn Haynes）則稱，Rick Perry仍是特朗普政府中「驕傲的一員」，「總有一天媒體會是對的，但不是今天。」

《政治報》新聞網援引一位消息來源的話稱，最近幾個月，布魯耶特一直在一些內閣會議上頂替Rick Perry，而且Rick Perry在能源部的許多前工作人員在最近幾周都離職了。

美國有線電視新聞網（CNN）10月2日報道稱，Rick Perry在職期間，至少3次與澤連斯基會面，其中有2次發生在特朗普和澤連斯基7月通話之前。

2019年5月，Rick Perry代替美國副總統彭斯（Mike Pence）前往烏克蘭，參加了澤連斯基的就職典禮；兩人6月的第二次見面，是在一次晚宴上；第三次會面出現在8月，當時彭斯和時任國家安全事務助理博爾頓（John Bolton）也在場。

一位陪同Rick Perry出訪的消息人士告訴CNN，他們從沒聽到拜登出現在討論中，也沒有聽說拜登是Rick Perry的行程任務。

另一位高官、美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也捲入其中，據美國媒體爆料，特朗普7月打電話施壓澤連斯基調查拜登時，蓬佩奧也在現場。目前，蓬佩奧和美國眾議院民主黨人開啟了一場關於特朗普彈劾調查的口水戰。