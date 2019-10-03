【一分鐘看世界】通烏門發酵、朱克伯格擔心Fb瓦解、脫歐新方案

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早晨，今天是10月3日，星期四。

天晴的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

通烏門發酵

美國總統特朗普繼「通烏門」後，再因與澳洲總理莫里森的通話而捲入「通澳門」。美國眾議院展開彈劾調查，傳召五名現任和前任國務院官員作供，但這卻變成眾議院與國務院之間的互相對壘。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）強烈反對並試圖拖延作供，與眾議院三個委員會的主席「駁火」，互相去信指責對方作出恐嚇。蓬佩奧後來向記者承認有份聆聽特朗普與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）之間的通話，捲入「通烏門」其中……（按此閱讀更多

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）試圖阻撓官員到國會作供，亦承認有份聆聽總統7月25日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）之間的通話，捲入「通烏門」。（美聯社）

朱克伯格擔心Fb瓦解

科網巨企Facbook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）7月份在內部會議的講話錄音曝光，其中提到美國民主黨總統參選人沃倫（Elizabeth Warren）一旦當選，Facebook或會遭瓦解，強調公司會全力抵抗。朱克伯格也提到公司與Twitter及短片應用程式抖音國際版（TikTok）的競爭，計劃推出同類短片應用程式Lasso搶佔市場……（按此閱讀更多

科網巨企Facbook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）擔心美國民主黨總統參選人沃倫（Elizabeth Warren）一旦當選，Facebook或會遭瓦解。（美聯社）

脫歐新方案

彭博社報道，歐盟成員國曾商討在英國脱歐問題上作出主要讓步，為具爭議的愛爾蘭邊界「補底方案」設立時限。英國首相約翰遜10月2日公布向歐盟提交的最終脱歐方案。報道指，終極脱歐方案將接受在未來四年於英國和北愛爾蘭之間的愛爾蘭海（Irish Sea）設置監管邊界，並於阿爾斯特（Ulster）和愛爾蘭之間設置海關檢查。但歐盟內其他國家可能會認為計劃違反愛爾蘭和北愛爾蘭簽訂的《貝爾法斯特協議》……（按此閱讀更多

北極大航海

隨着地球暖化日益嚴重，北極冰層不斷融化。海冰退卻，為這個日益重要的經濟地區掀開「大航海時代」序幕，不但釋放出龐大的資源寶庫，勢將激起北極國家以至其他欲躋身該區的國家集體較勁，為爭奪資源和發展機遇作戰略部署。除了俄羅斯在區內擁有主導地區外，其他各國均希望急起直追，搶先霸佔發展這片「極北之地」的有利位置。傳統航運業亦或將翻天覆地……（按此閱讀更多

美歐貿易戰

世界貿易組織（WTO）10月2日作出裁決，就歐洲公司空中巴士（Airbus）接受違規政府補貼的爭議，決定準許美國對總值75億美元的歐洲貨品加徵關税。美國隨後宣布向歐盟的飛機徵收10%關税，並向其他工業和農業商品徵收25%關税，10月18日起實施。外界擔心有可能會加劇全球貿易戰……（按此閱讀更多

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