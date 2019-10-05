【中美貿易談判】特朗普：「有非常好的機會」與中國達成協議

中美下周進行第13輪高級別貿易談判。美國總統特朗普10月4日表示，美國有「非常好的機會」與中國達成貿易協議。

特朗普（Donald Trump）4日表示不會把與中國達成貿易協議跟他公開表示希望北京對美前副總統拜登（Joe Biden）進行調查聯繫起來。

有記者問特朗普，如果中國對拜登進行調查，他是否會更有可能與中國達成協議。 特朗普說：「這兩件事毫無關係。」

他說：「我要與中國達成一個貿易協議，但必須是對美國有利的貿易協議，而且這是有可能辦到的。據我所知，他們（中國貿易談判代表）下星期就要來美國。我希望與中國達成貿易協議，但必須是對這個國家很有利的貿易協議。」

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）稱第十三輪中美貿易談判可能會有「正面的驚喜」。（AP）

庫德洛：談判或有「正面的驚喜」

特朗普的親信、白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）也就中美談判放話。庫德洛10月4日在接受彭博社採訪時表示，在下周的貿易談判中，中國向美國企業開放金融服務市場的議題有望取得進展，並補充說，在此輪談判開始前，美國團隊抱持「開放態度」。

他說，下周在美國華盛頓舉行的中美貿易磋商可能會帶來「驚喜」。

庫德洛說：「磋商可能會帶來正面的驚喜。」「我不是在預言，我只是說不排除這一可能。可能會有一些正面的驚喜。」

庫德洛還透露，中美貿易磋商代表將在星期一（10月7日）和星期二（10月8日）會談，談判牽頭人將在星期四（10月10日）和星期五（10月11日）會談。