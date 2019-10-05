英法院：約翰遜若沒法與歐盟達成協議　脱歐須延期

英國首相約翰遜向歐盟提交脱歐新建議後，蘇格蘭法院一份文件顯示，假如約翰遜在10月19日前未能與歐盟達成協議，就會去信歐盟要求延長脱歐期限。

歐盟對英國提出的新版脱歐協議持保留態度，英國首相約翰遜能否帶領該國在10月31日如期卸下歐盟成員國身份頓成疑問。（Reuters）

英國廣播公司（BBC）10月4日報道，倫敦政府向蘇格蘭最高民事法院（Court of Session）提交的一份文件顯示，政府假如在19日前未能和歐盟取得任何協議，就一定會遵從9月4日通過的禁止硬脱歐法案，向布魯塞爾方面提出延長脱歐期限。

文件指，法院被問到政府拒絕遵從有關法例時，政府代表律師指倫敦方面遵守該法律的意願非常清晰，並指法院如果下令強迫政府申請延期，只會損害政府在脱歐談判的立場，認為法院介入談判是不當。

代表反脱歐社運人士的律師莫姆（Jo Maugham）在社交網站推文稱，約翰遜已在文件中同意不會讓該國法律受挫。莫姆亦在推文指出，首相在文件中表明願意照辦的事，包括以特定格式向歐盟發出信件。

這跟約翰遜一貫堅稱英國無論如何一定會在10月31日脱歐，甚至表明「寧願死在溝渠也不願請求歐盟讓英國推遲脱歐」有所不同。入稟的一批社會運士認為，約翰遜政府沒法令人信賴。

法院會在10月7日公布判決。