【新聞教室】一文看懂英國新脱歐方案　與舊版本有何分別？

英國首相約翰遜10月2日向歐盟提交新脱歐方案，7頁紙的內容描述方案集中北愛爾蘭邊境問題。新方案提出設立「全愛爾蘭管理區」（All-Ireland Regulatory Zone），這是什麼？和舊補底方案有什麼分別？

北愛爾蘭與愛爾蘭邊境問題成為了今天脱歐議題上的最大絆腳石，在《貝爾法斯特協議》下無法接受兩地劃上硬邊界。（Getty Images）

新方案取代補底方案

新方案主要目的是取代舊脱歐協議中的補底方案。補底方案特色是作為後備措施，在英國脱歐後提出更好的方案取代前，保留北愛與愛爾蘭間的自由流通，同時讓英國跟隨歐盟相同的關税制度。

由於補底方案不設時限，意味英國可能無法脱離歐盟關税區，且無限期讓北愛留在歐盟圈內，變相分裂英國，引起約翰遜等脱歐派及北愛親英「統派」的強烈不滿。

設立全愛爾蘭管理區

因此新方案的重點，是如何在兩地不設硬邊界保持自由流通的情況下，同時讓英國脱離歐盟關税圈。新方案提出讓北愛留在歐盟規制內的同時，讓北愛與英國一同脱離歐盟的關税圈。

新方案提出「全愛爾蘭管理區」，讓兩地生產農產品及工業品（這將涵蓋大部分兩地進出口貨品）維持統一，省卻海關檢查。這計劃可被視為讓北愛逗留在歐盟規制內，但貨物在離開愛爾蘭島前往英國本土前，仍需通過海關檢查。

約翰遜在保守黨大會上發言，2019年保守黨大會主題是脱歐。（路透社）

離開歐盟關税區

方案的另一重點是讓北愛脱離「歐盟的關税區」，跟隨英國關税準則。為避免設立硬邊界清關，新方案提議建立電子報關及信任認證豁免等制度，取代邊境檢查，以達到無需設立硬邊界亦能清關。即使部分貨品或最終需要通關檢查，但大部分貨品仍能「物理上」在愛爾蘭及北愛邊界自由流通。

每四年檢討一次

方案亦提議賦予北愛議會權力，每4年檢討一次方案，讓北愛自行選擇要否跟隨歐盟或英國規則。若英國可在10月31日脱歐，至2021年寬限期屆滿起計算，2025年北愛將可自行決定前路。

這可被視為約翰遜對北愛民主統一黨的讓步，賦予其話語權。這亦是與補底方案中的最大分別之一。

約翰遜表明若歐盟拒絕新方案那就只能硬脱歐，英國會拒絕向歐盟要求延長脱歐限期。（路透社）

新方案問題

新方案的特色是建立雙邊界，第一條作為國境的北愛與愛爾蘭的邊界，第二條作為過關用，劃在海上分隔愛爾蘭島及英國本土的邊界。為了不把清關設施建設在邊界上，會移往其他地方，如碼頭、機場等。

但這方法實行上有一定問題，首先報關方法與過去英國提出的「高科技解決方案」差不多，歐盟會質疑這只是新瓶舊酒。新的電子報關，信任認證豁免制度等亦需要時間建立，實行後需要接受複雜監管，無疑增加行政成本

每四年一次檢討的方案亦抵觸了愛爾蘭的底線，愛爾蘭認為若為方案設有時限會對南北愛爾蘭造成不確定性，對《貝爾法斯特協議》造成衝擊。而實際北愛議會亦因親愛爾蘭「民族派」的杯葛停止運作至今，方案未知如何實行。