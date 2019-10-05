中美談判議程揭曉 特朗普要求協議100%對美國有利

中美代表即將在華盛頓舉行新一輪談判，在中美談判前夕，美國方面頻頻發出強硬聲音施壓中國。

美國總統特朗普（Donald Trump）10月4日在白宮向記者談到了中美貿易問題。特朗普說，他想同中國達成一份貿易協議，但是前提是協議必須對美國有利。

「我將中國視為我們將努力與之達成協議的國家，我們很有可能達成協議，」特朗普表示，「目前，就可能達成協議而言，我們正處於一個非常重要的階段。如果我們成功了，這將是有史以來最大規模的貿易協議。」

特朗普還說：「如果可以，我想要同中國友好相處。如果可以的話，那很棒。如果不可以，那也沒關係。」

特朗普還說：「我們正在談判一份非常艱難的協議。如果這份不協議不是100%對我們有利，那麼我們不會簽署。」

特朗普還說，中國非常想要達成一份協議，中國正被扼殺。關税正在扼殺中國。他們是去了300萬個就業崗位，供應鏈也崩潰了，這是一場災難。很多公司正在離開中國去其他國家，包括美國。中國現在是一場徹底的災難。

特朗普這番強硬表態正值中美新一輪談判前夕，兩國代表將於10月在華盛頓舉行第13輪貿易談判。白宮高官庫德洛（Larry Kudlow）10月4日在接受美國媒體採訪時透露，中美貿易磋商代表將在星期一（10月7日）和星期二（10月8日）會談，牽頭人將在星期四（10月10日）和星期五（10月11日）會談。

他還說，這次談判可能會帶來正面的驚喜。但是庫德洛也強調，特朗普要的是一份全面的協議。「這份協議必須是一份好的協議，覆蓋所有議題，包括知識產權偷竊、強迫技術轉讓以及關税。」

在中美談判前，特朗普頻頻發表強硬言論。10月3日，特朗普也說，美國有很多選項。「如果他們不做我們想要的，我們有巨大的力量。」

特朗普9月20日也表示，他並不認為自己在2020年總統選舉前需要和中國達成一個貿易協議。特朗普還表示，他不願意和北京籤一份不完全的協議，一改此前有關可以考慮接受「臨時協議」的說法。他說：「我們尋求達成一個全面協議。我們不尋求部分協議。」他還說：「中國開始購買我們的農產品，如果你上週注意了，事實上，那是非常大的購買量。但是這不是我追求的，我們追求的是一份大的協議。」

與此同時，為進一步施壓中國，美國彭博社等媒體爆料稱，美國政府被曝正考慮將中國公司從美國摘牌，並限制政府養老金投資中國市場。

《紐約時報》也報道稱，最近幾周，白宮對封殺中國公司越來越感興趣，一些政府官員稱這是一項首要任務。官員們表示，在與中國的雙邊談判中，這個話題還不是一個問題，把它加入談判可能會導致談判再次破裂。