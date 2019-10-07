共和黨內部有人倒戈　特朗普爆粗口回擊

因「通烏門」而遭到彈劾調查的特朗普正遭遇民主黨的圍剿，而共和黨內部也有人對特朗普提出批評，特朗普十分憤怒。

美國總統特朗普（Donald Trump）10月5日在社交網絡推特（Twitter）上回應說：「來個人叫醒羅姆尼（Mitt Romney）吧，告訴他我和烏克蘭總統的對話是愉快的，非常合適的，我關於中國的聲明是關於腐敗，而不是政治的。如果羅姆尼當初對奧巴馬（Barack Obama）這麼狠，他可能會贏。」

特朗普還說：「羅姆尼從來都不知道如何取勝。他是個自大的『混蛋』，從一開始就和我作對，除了當他懇求我支持他競選參議員的時候（我給了他），還有他請求我讓他當國務卿的時候（我沒有給他）。他對共和黨很糟糕!」

特朗普還說：「我聽說，偉大的猶他州人民認為他們投票給自大的參議員羅姆尼是個大錯誤。我同意！他是一個蠢貨，被民主黨玩弄於鼓掌之中！彈劾羅姆尼吧！」

特朗普10月6日又發推文批羅姆尼說：「共和黨人很幸運，他們當中沒有羅姆尼這樣的人。他們可能是糟糕的政客，有着非常糟糕的政策，但是他們團結在一起！」

羅姆尼也算是特朗普在共和黨內的老對頭了。在2016年的總統大選中，羅姆尼曾猛烈批評特朗普，說他「是個冒牌貨，是個騙子。在玩弄美國人民，想要搭便車進入白宮，而我們能得到的就是一頂傻帽。他不管是脾氣還是決斷力都不足以出任總統。」特朗普則反脣相譏，說羅姆尼在2012年輸得像條狗。另外，「他（羅姆尼）曾經乞求我的支持。我完全可以讓他跪下來。他乞求我，真的，真的，他曾經乞求我。」

不過特朗普當選以後，羅姆尼的態度立刻就變了，還對特朗普表示了衷心的祝賀，而他也在2018年的參議員競選中得到了特朗普的支持。

特朗普現在為何猛烈抨擊羅姆尼呢？原因都是因為羅姆尼在「通烏門」事件中發表了抨擊特朗普的言論。

特朗普因為在電話中施壓烏克蘭領導人調查競選對手拜登（Joe Biden），而遭到了民主黨掌控的眾議院的彈劾調查。但是特朗普一點也不示弱，堅稱自己的通話內容恰當，有問題的是腐敗的拜登家族。此外，特朗普10月3日還擴大戰場，公開呼籲中國也調查拜登家族的腐敗。

被民主黨步步緊逼的特朗普此時此刻正需要共和黨人的支持，一致對外。但是羅姆尼10月5日卻在推特上發文說，在民主黨進行黨內提名過程中，特朗普要求中國調查的那個人剛好是他的競選對手，這讓人很難相信這不是出於政治動機的。

羅姆尼還說，顯然，特朗普對中國和烏克蘭發出的要求調查拜登的無恥和前所未有的呼籲是錯誤和令人震驚的。

正是這些言論惹得特朗普大動肝火爆粗口。現在特朗普可能面臨着他當選總統以來最大的危機，面對眾議院民主黨的彈劾調查，他眼下正試圖穩住來自共和黨內部的支持，而羅姆尼的批評則意味着共和黨內部的團結存在隱患。

共和黨黨內團結對現在的特朗普而言非常重要。由於民主黨已在中期選舉裏奪回眾議院，目前有218名眾議員支持對總統特朗普展開彈劾調查或彈劾，這滿足了眾議院彈劾特朗普所需的票數，而一旦有這麼多眾議員同意彈劾總統，眾議院就可以向參議院提交彈劾動議。

不過彈劾要過參議院這一關還需要20名參議院共和黨人和每一位民主黨人的票數，因此現在看來彈劾還希望渺茫，但如果有更多的共和黨人加入羅姆尼，特朗普這邊可能就要有麻煩了。

值得一提的是，在共和黨內，除了羅姆尼，還有另外兩名議員對特朗普提出批評。美國緬因州共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）也說，特朗普要求中國調查一位競選對手是錯誤的。內布拉斯加州共和黨參議員薩塞（Ben Sasse）也認為特朗普不應該指望中國來調查真相。