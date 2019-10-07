美印貿易爭端解決在望　未來數周或有公布

印美解決兩國貿易爭端的前景看來變得明朗，兩者同意收窄分歧以及同意讓更多產品出口至對方的市場，在有爭議的項目如Harley-Davidson電單車在內的項目亦有進展。印度會減少該等商品的進口關税，美國亦願意給予部分進口印度產品優惠的關税。兩國政府將達成共識，看來會在未來數周有公布。

印度外長蘇傑生（左）9月30日與蓬佩奧（右）在美國務院邊走邊談。（AP）

美國總統特朗普先前曾批評印度對美國產品設下太多關税與障礙，隨後取消對印度產品的普遍優惠關税制度，印度也向美國的杏仁、核桃等農產品課徵收報復性關税，雙方關係一度陷入緊張。

分析認為美國和印度都憂慮中國利用「一帶一路」經濟收買各國及軍事擴張等，願意致力解決分歧，強化戰略夥伴關係，以對抗中國的擴張。

《印度時報》（Times of India）10月7日引述匿名消息人士指出，雙方已就一些貿易問題達成協議，未來幾周雙方可能宣布結果。

消息人士說，印度與美國已就高階產品、專利、心臟支架和膝蓋關節植入物等的貿易問題達成協議，這些產品因為在印度價格受控，是美國不滿的主要原因之一。

美國也將根據先前印度被取消的普及特惠税制度（Generalized system of preference，GSP）地位，向部分印度產品提供關税優惠。

印度已明確向美國表明，願意解決美方所關切的事。印度總理莫迪強調，已授權商工部長戈亞爾（Piyush Goyal）和美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）依過去3個月談判情形，雙方再行溝通，了解對方底線。

消息人士表示，印度和美國把這項貿易談判視為是更廣泛戰略夥伴關係的一部分。

另一匿名人士透露，美國已在恐怖主義、查謨和克什米爾邦（即印控克什米爾）、印度加入核供應國集團（Nuclear Suppliers Group，NSG）等一系列問題上對印度提供很大幫助，這讓印度也願意採取行動解決與美國的貿易紛爭。