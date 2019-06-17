【一分鐘看世界】習特會談香港、美印貿易戰開打？油輪遇襲案疑雲

早晨，今天是6月17日，星期一。 迎向希望的曙光前，你需知道以下五宗國際新聞：

香港問題成G20習特會討論話題？

香港周日（16日）大批市民再次上街，抗議政府修訂逃犯條例，並獲海外民眾聲援。行政長官林鄭月娥表示不會重推修例，中新社認為香港需要以理性討論修例。而美國務卿蓬佩奧則表示，對於示威規模感到前所未見的總統特朗普出席G20峰會時，香港問題會成為他與中國國家主席習近平會面的其中一個討論議題……（按此閱讀更多）

民陣相隔一周再舉行反對修訂《逃犯條例》遊行，6月9日（右圖）及6月16日（左圖）下午10時的高空對比圖。（羅君豪攝 / 林若勤攝）

美國的另一場貿易戰？

印度政府周日（16日）起向美國28項貨品徵收關稅，稅率最高達120%，以報復美國2018年拒絕對進口鋼鋁產品豁免徵收關稅。印度曾威脅開徵報復關稅，不過之後作罷。但美國變相向印度貨品加稅，導致印度需要以關稅報復，亦可能意味貿易戰的火頭蔓延至印度……（按此閱讀更多）

上一次的習特會給中美貿易戰帶來轉機。（路透社）

中東問題誰是誰非？

兩艘運油輪上周四（13日）於伊朗外海的阿曼灣遇襲事件，沙特阿拉伯要求確保能源供應不受影響，同時將事件矛盾指向德黑蘭。不過伊朗則不滿英國認同美國說法，召見英國駐德黑蘭大使抗議。但到底伊朗是否需要為事件負責？（按此閱讀更多）

誰是楊安澤？

美國民主黨2020年總統大選黨內初選首場辯論完成分組，拜登將會與桑德斯同場較勁，而台灣移民之子、民主黨史上首位爭取總統候選人提名的亞裔科技創業家楊安澤亦入圍，雖然他被視為陪跑熱門，但他的背景則成為討論焦點……（按此閱讀更多）

遊大阪人士注意！

日本大阪一向是不少港人的旅遊其中一個首選，不過如果大家準備在最近到當地就需要注意了，除了因為G20峰會月底在當地舉行，導致交通和景點開放日子受影響外，吹田市周日就發生襲警案，一名警員身中多刀受傷，佩槍亦被搶去。疑兇在逃不足一日後落網，為市內的緊張氣氛告一段落……（按此閱讀更多）

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