美印貿易戰升級　印度將對29種美國產品加徵關稅

中美貿易戰尚未結束，美印又發生了貿易摩擦。在美國持續施壓後，印度方面開始進行反擊，即將對美國商品加徵關稅。

中美貿易戰尚未結束，美印又發生了貿易摩擦。在美國持續施壓後，印度方面開始進行反擊，即將對美國商品加徵關稅。

路透社周五（14日）援引兩名消息人士表示，印度準備在下周針對包括杏仁、胡桃、蘋果等部分美國商品提高關稅，此措施已經延後約一年實施。 與此同時，《印度時報》稱，印度將從周日（16日）起對29種美國商品徵收報復性關稅，以回擊美國終止印度普惠制貿易地位的決定。 《華爾街日報》稱，這一決定的生效時間恰逢美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）計劃訪問印度的前幾天，他此訪意在「強化美印關係」。

消息人士指出，印度目前正研擬提高關稅，儘管美國已經警告稱，依據世界貿易組織（WTO）的規定，印度的報復性關稅「並不適當」。 其中一位消息人士表示，印度正在做的事情是合法的，對美國商品的關稅只會導致大約2.2億美元的影響。

印度財經媒體Mint網站周五（14日）分析認為，印度宣布對美徵收報復性關稅的時間節點值得玩味，因為莫迪和特朗普即將在G20大阪峰會上舉行會晤，蓬佩奧也將在G20前訪問印度。而印度商工部長戈亞爾（Piyush Goyal）周四（13日）表示，美國取消印度享有美國的普及特惠稅制度（Generalized system of preference，GSP）地位，對印度來說並非「生死攸關的大問題」。

（綜合報道）