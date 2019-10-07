土耳其：駐敘美軍開始撤走　庫族民兵指華府失信

美國10月6日證實將撤走駐守在敘利亞東北部的美軍。土耳其總統埃爾多安7日確認美國已開始行動。敘庫爾德族民兵的命運將變得難以預料。他們亦指美國沒有遵守承諾，此舉亦會讓極端組織ISIS有機會捲土重來。

安卡拉政府將派兵進入敘利亞，更稱軍事行動可能隨時展開，以及可能在沒有任何事先警告的情況下發生。

白宮發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）6日在聲明中說，美國部隊「將不會支持或參與（土耳其的）軍事行動」，「亦不會再出現在鄰近地區」。美聯社引述一名美國高官稱，駐守當地約1000名美軍可能在土庫兩軍戰事擴大時，完全撤離敘利亞。

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）視敘利亞庫爾德族部隊是恐怖份子，對土耳其構成威脅。他認為人民保護部隊（YPG）是土耳其反政府組織庫德工人黨（PKK）的分支。他威脅發動跨境軍事行動已有數月。美國支持的敘利亞民主軍（SDF）與人民保護部隊都前景堪憂。美國民主共和兩黨曾警告，美軍撤走會導致庫族人被屠殺。

敘利亞民主軍發言人在一份聲明指出，美軍沒有遵守其承諾，土軍在敘國北部及東部的行動會對庫族部隊抗擊ISIS之戰產生莫大負面影響。發言人稱他們不是預期美國保護敘國東北部，但「美國在保安機制協議以及破壞要塞建築一事欠民眾一個解釋。」