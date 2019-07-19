大國政治的悲劇　庫爾德人慘成棄卒

若要盤點美國近年開罪的盟友，土耳其必定是關鍵一國。本周二（16日），美國總統特朗普宣布將禁止土耳其購買美國F-35戰機，以回應這位北約盟友向俄羅斯購買S-400導彈防空系統。表面上，購買軍備本是消費者權益之爭；實際上，這是一場地緣政治之爭。 土耳其作為北約成員，引入與北約關係有張力的俄羅斯防空系統，外界解讀土耳其的舉動猶如主動邀請俄國窺探美方的軍事機密，研發擊敗美國隱形戰機的技術。因此，白宮一直大力反對土耳其的計劃。然而，更值得問的是，為何土耳其明知美國反對，甚至可能會與其鬧翻，仍然執意而為？ 早在2003年，白宮不顧土耳其反對執意入侵伊拉克，兩國關係已漸見裂縫。如今土耳其愈走「中立」的取態，向俄國靠攏，不單埋下了北約分裂的種子，更反映出兩國利益已到難以兼容的地步。更甚是，三國在中東亂局的干預，不僅無法平息戰火，平民死傷只會更多。

埃爾多安正在改寫土耳其的政治生態。（VCG）

沒有共同稻草人 就沒有同仇敵愾的關係

起初，美國、土耳其同盟的動機，是出於兩國在冷戰肇始，為蘇聯勢力擴張的共同擔憂。雖然土耳其是北約唯一的阿拉伯成員國，但安卡拉卻是圍堵前蘇聯不可或缺的一環。地緣政治上，土耳其位於地中海，可助北約抗衡西面的保加利亞、東面的亞美尼亞，以及北面的鳥克蘭，而此至關重要的戰略價值，自然可不費吹灰之力，換得美國的安全保證。

可是，冷戰結束後，兩國不但失去了共同的稻草人來維繫友誼，美國更在2003年因子虛烏有的指控，揮軍入侵伊拉克，正面擊中安卡拉最忌諱的惡夢，讓庫爾德族人乘勢坐大。戰爭前，尋求獨立的庫爾德族人不單是土耳其一方的煩惱，也是敘利亞、伊拉克和伊朗的共同敵人，惟美國在安卡拉反對下，仍執意推翻薩達姆（Saddam Hussein）。從土耳其的角度來看，打壓庫爾德族人的獨立運動，是四國難得的共同目標所在；小布殊無故在伊拉克炸出一個權力真空，自然會觸動安卡拉的神經。畢竟，分離主義「自古以來」都是主權國家的頭號敵人。

俄羅斯S-400運抵土耳其，其標誌性意義不容低估。（AFP）

雖然兩國的矛盾在伊拉克一役中尚未完全浮面，但到敘利亞內戰中段，美國借用庫爾德民兵攪局，那便正式把土耳其推向靜觀其變的俄國懷抱。起初，土耳其總統埃爾多安（Recep Erdogan）本想說服美國推翻巴沙爾（Bashar al-Assad），但在平衡「國家利益」和國內反戰聲音的考量下，華盛頓卻選擇了支援庫爾德民兵組織，執行反恐目標。這就等同跟埃爾多安說，「盟友與否，美國優先」。於是安卡拉曾兩次入侵敘利亞北部，迫使美國切斷與民兵組織關係，並阻止庫爾德人沿着邊界，建立自治形式的政治實體。

3月24日，敘利亞庫爾德武裝組織「敘利亞自由軍」向ISIS的最後盤踞點巴古斯（Baghouz）發起進攻。肆虐中東8年的ISIS已被基本剿滅（GettyImages）

俄國在收漁人之利 庫爾德人猶如棄卒

有趣的是，土耳其在外交上轉向中立，實為自身過失所致。2015年，土耳其錯誤擊落一架俄國戰機，換來莫斯科以空襲回應，切斷了土耳其在敘利亞的戰爭代理人的補給路線。這不但令埃爾多安須要出面道歉，更迫使土耳其從爭奪敘利亞的戰爭遊戲中，由擴張勢力改為處理衝突地區的難民問題。這對無心插柳而成的組合，相信沒有美國的「穿針引線」也不會成事。

不過，夾在大國之間的戰爭遊戲中，庫爾德族的遭遇可謂儼如棄卒。去年12月，特朗普宣布已擊退ISIS，並指令美軍撤出敘利亞。這不單被庫爾德族視為出賣，也間接邀約土耳其再以高壓和軍事手段，鎮壓庫爾德族。「喜訊」傳出不久後，埃爾多安隨即向敘利亞邊境派遣更多軍隊，並威脅要在民兵控制的地區採取軍事行動，以削弱自戰爭開打後庫爾德族躍升的勢力。是以，在美國的摒棄和土耳其的恫嚇下，庫爾德族無路可退，轉身與俄羅斯接觸，並寄望巴沙爾政府能作盾牌，為孤立無援的族人提供保護。

埃爾多安決定對庫爾德自治地區用兵，美國撤軍只會令庫爾德盟友處於「任由土耳其宰割」的境地。（視覺中國）

對不少看倌而言，上述的大國因共同利益而結盟，再因利益矛盾而分道揚鑣，實為平常不過的現實政治。但是，戰場上士兵所殺的「敵軍」實非犯下天條的罪犯，而是一個素未謀面的異國人，本質上只是合法殺人的另類表述。原則上，國家組成的首要任務是保障國民的生存權利，那又有什麼「國家利益」能比民眾性命來得重要呢？這一點，相信只有草菅人命，視死傷者為數字的政客方能解答。