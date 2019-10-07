【新聞背後】特朗普背棄戰友撐土耳其　庫爾德人成為「犧牲品」

美國總統特朗普與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）10月6日通電話後，白宮發聲明表示，土耳其很快派兵往敍利亞北部，美軍不會支援或參與。白宮此舉被視為對土耳其進攻敘利亞開綠燈，這個政策轉變更被指是兔死狗烹，放棄華府長期戰友庫爾德人。

庫爾德人 VS 土耳其

庫爾德族是生活在中東地區的遊牧民族，主要分布在土耳其、敘利亞、伊拉克、伊朗等交界地帶。他們有自己的語言和文字，就是沒有自己的國家。

近年伊斯蘭極端組織興起，敘利亞庫爾德武裝「人民保護部隊」（YPG）成為美國戰友，打擊恐怖勢力，並在敍利亞找到立足點。

庫爾德族希望獨立建國同時，卻屢屢受到美國的盟友土耳其壓迫。土耳其政府將庫爾德工人黨（PKK）等多個境內庫族勢力列為顛覆和分裂的恐怖組織。安卡拉政府亦視「人民保護部隊」為「庫爾德工人黨」的分支，誓要趕盡殺絕，以鐵腕阻止他們立國。

庫爾德「人民保護部隊」是美國在敍利亞的戰友。（Getty Images）

美國政策改變

美國一直試圖在庫爾德與土耳其之間維持外交平衡，但白宮最新的聲明，反映當局的政策改變。

特朗普1月曾經警告白宮警告對方切勿攻擊敘利亞境內的庫爾德游擊隊，否則將面對經濟打擊。美國和土耳其8月7日達成共識，在敘利亞幼發拉底河（Euphrates River）東岸設置安全區，並且同意設置聯合作戰中心，惟土耳其多次批評美方在此議題上多翻拖延。

美國9月24日在「安全區」與土耳其舉行第二次聯合地面巡邏，加上今次白宮默許土耳其派兵往敍利亞，意味美方的政策可能向土耳其這個盟友傾斜。

埃爾多安視「人民保護部隊」為「庫爾德工人黨」的分支，誓要趕盡殺絕。（Getty Image）

「安全區」變相入侵敘利亞

土耳其希望在土敘邊境的敘利亞一側建立長32公里的「安全區」，在區內駐軍並清除「人民保護部隊」。

土耳其聲稱，會將200萬敍利亞難民安置在安全區中，以減輕國內難民營的財政負擔。分析指出，此舉變相入侵敍國，擴大土敘緩衝地帶，更可打擊土耳其眼中釘之一的「人民保護部隊」。

美國未來的立場及取態，不但將進一步影響土耳其及敍利亞局勢，更將影響未來中東格局。究竟在盟友和戰友之間，特朗普會如何取捨？