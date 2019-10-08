特朗普對中美貿易談判感樂觀　指香港局勢或影響磋商

中美新一輪貿易談判10月10日舉行。美國總統特朗普7日表達出對本週舉行的談判感到樂觀，但提到香港局勢有機會影響貿易談判。

特朗普指，認為雙方在本週磋商中有機會得出實質成果，並重申不會滿足於局部協議。不過他表示，希望中國對香港政治示威找出人道的解決方案，並指局勢有機會影響談判。

中國財政部副部長廖岷與美方代表7日展開一連兩日的談判。中國國務院副總理劉鶴10日將與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）會晤，議題包括強制技術轉移、知識產權、服務業、非關税壁壘、農業和執行機制等。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）表示，針對總統特朗普的彈劾調查，以及特朗普要求北京調查前副總統拜登的事宜，均不會削弱美國在談判的立場。他再次重申特朗普的立場，指希望與中國達成大的協議，否則將不會達成協議。

白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）則認為，兩國的談判代表將能夠取得進展，華府亦對北京帶來的建議持開放態度。他表示，最近北京發出的聲明較正面，並購買美國農產品如大豆、豬肉和小麥，形容是好的跡象。