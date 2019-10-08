民主共和兩黨批評特朗普撤軍決定：宣告美國是不可靠盟友

美國共和黨罕有與民主黨共同批評總統特朗普要求美軍撤出敘利亞，默許土耳其出兵敘利亞東北部的決定。兩黨參眾兩院代表均反對撤軍決定，促請特朗普撤回命令。

美國長期介入敘利亞與土耳其戰事，保持雙方制衡。美軍突然撤軍將使夾在雙方的庫爾德部隊造成莫大打擊。（Reuters）

民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）發表聲明，表示特朗普的決策對地區安全與穩定構成嚴峻威脅，並向伊朗和俄羅斯以及美國盟友發出危險信息，美國不再是值得信賴的夥伴。

參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）亦發表聲明，表示美軍突然從敘利亞撤軍只會使俄羅斯、伊朗及敘利亞的阿薩德政權受益。麥康奈爾提及民主共和兩黨曾在1月通過一項修正案，對敘利亞極端伊斯蘭組織構成的持續威脅表達關注。麥康奈爾表示兩黨的投票決定，在今天的局勢下仍然有效。

特朗普支持者、共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）亦表示反對特朗普決定，認為這等於告訴世界美國是不可靠的盟友。格雷厄姆指他將提出一項反對計劃，並要求撤回決定的參議院決議。

前駐聯合國代表同反對

美國10月6日證實將撤走駐守在敘利亞東北部的美軍，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）7日確認美國已開始行動。事件被指美國實際是向土耳其進攻敘利亞開綠燈，放棄華府長期戰友庫爾德人。

美國前駐聯合國代表黑利（Nikki Haley），亦指責特朗普是要把庫爾德盟友拋棄讓他們自生自滅，並稱美國在國際需要盟友支持，撤軍是一個嚴重錯誤的決定。