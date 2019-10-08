特朗普警告土耳其「勿越界」　揚言有能力重創對方經濟

美國總統特朗普（Donald Trump）10月7日突然宣布美軍撤出敘利亞東北部，惹來極大爭議。他其後為此決定辯護，警告土耳其如果在敘利亞採取「越界」行為，華府會重創安卡拉方面的經濟。

美軍和土耳其士兵10月4日在敘利亞東北部展開聯合巡邏，但美國總統特朗普7日宣布部隊撤出該地區，因而惹來批評，甚至有共和黨友加入抨擊行列。（Reuters）

美國國務院一名高層官員指，美軍在敘利亞部署大約1,000名士兵，其中約20多名美軍已經撤出連接土耳其邊境地區。有關舉動遭美國朝野批評，而一直協助美軍在敘利亞打擊極端組織ISIS的庫爾德游擊隊批評決定是被出賣，憂慮游擊隊會從此成為土耳其軍隊的攻擊目標，以及導致ISIS捲土重來。

特朗普同日於推特（Twitter）連番留言，強調如果土耳其作任何超乎自己無與倫比智慧可容忍的限度，美國就會完全摧毀土耳其經濟。他認為土耳其和歐洲等盟友須要監視ISIS俘虜及其家人，並指美國所做的已經比其他國家所想像多，因此認為區內國家是時候保護自己領土。

....the captured ISIS fighters and families. The U.S. has done far more than anyone could have ever expected, including the capture of 100% of the ISIS Caliphate. It is time now for others in the region, some of great wealth, to protect their own territory. THE USA IS GREAT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年10月7日

美國國防部則強調，美軍撤出當地並不代表同意土耳其在敘利亞北部進行軍事行動。

特朗普政府在2018年與同為北約（NATO）成員國的土耳其陷入關係緊張，華府曾向土耳其部分產品加徵關税，以及制裁多名官員，因此特朗普揚言美國有能力再次打擊對方，警告對方切勿在敘利亞輕舉妄動。