與中國關係轉差　捷克布拉格解除與北京姊妹城市關係

捷克首都布拉格（Prague）市政會通過解除與北京的友好城市關係，以回應北京取消4個捷克樂團在中國的巡迴演出，以及未有回應刪除兩市協定中的「一個中國」原則。

布拉格市長赫日布（Zdenek Hrib）2018年11月上任，提出反對與北京締結姊妹市協定中的「一中條款」。他表示，市政府為此曾多次向中方交涉，卻得不到任何回應，故決定解除與北京的姐妹市關係。另一邊廂布拉格現時仍與台北保持友好城市關係。

中方不滿赫日布上任以來多次公開「挺台」，又透露有意放棄中國捐贈的熊貓。北京批評布拉格市政府對中國主權事務造成「非常負面影響」，並破壞了雙邊關係的氣氛。北京過去半年接連取消4個捷克重要表演團隊在中國的巡迴演出以作報復，捷克文化部長扎奧拉萊克（Lubomír Zaorálek）9月為此接見中國駐捷克大使張建敏，批評北京此舉「嚴重傷害中國的形象」。

捷通社（CTK）引述捷克外長佩特日切克（Tomas Petricek），雖然提克政府尊重布拉格市政府決定，但強調該國的外交政策是由提克政府所決定，並重申堅守「一個中國」原則。

中國國家主席習近平2016年出訪布拉格期間，在時任市長克爾納喬娃（Adriana Krnáčová）推動下，與北京簽定姐妹市協定，同意承諾遵守「一個中國」原則，並認同「台灣是中國不可分割的領土」；兩國期後亦加強不少政治及經貿聯繫。惟至2018年國內開始有聲音反對中國，包括其國家網絡及信息安全局（NCISA）指中國電訊商華為和中興的電訊設備存在安全威脅。