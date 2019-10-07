刪一中條款北京拒回應　布拉格解除姐妹市關係

友台的捷克首都布拉格市長賀吉普（Zdenek Hrib）自去年上任以來，有一連串挺台、反「一中」等言論和行為，布拉格市政府曾就刪除姊妹市協定「一中條款」一事，多次與北京交涉，但未得到回應。 布拉格市政府今天（7日）決定解除與北京的姐妹市關係，市議會近日也可望通過。為報復布拉格的舉動，北京至今已取消4個樂團在中國的演出行程。

2019年3月30日，蔡英文在總統府接見捷克布拉格市長賀吉普。（蔡英文Facebook）

根據《捷克新聞社（ČTK）》報道，布拉格與北京的姐妹市協定始於2016年，由前市長科爾娜喬娃（Adriana Krnáčová）簽署。該協定第3條條文明定「布拉格市政府承諾，繼續履行捷克政府的一中政策，且承認台灣是中國不可分割的一部分」。

賀吉普去年11月上任以來，提出反對該市與北京締結姊妹市協定中的「一中條款」；在市政廳懸掛西藏流亡政府的雪山獅子旗；透露放棄中國捐贈的熊貓，宣稱「人權比熊貓重要」；訪問台灣並與總統蔡英文等政要會面，期間透露過去舉辦會議時，曾拒絕中國驅離台灣外交官員的要求等。

賀吉普表示，市府就刪除姐妹市協定「一中條款」一事，多次向中方交涉，卻得不到任何回應，市政會議今日決定解除與北京的姐妹市關係。市政會議通過後，解除與北京姐妹市關係的提案近日就會排入市議會議程。由於聯合執政的各黨都支持，一般預料可望通過。

捷克布拉格愛樂樂團。（網上圖片）

中國對賀吉普不滿，過去半年接連取消布拉格愛樂樂團（Prague Philharmonia）、布拉克弦樂四重奏（Pražák Quartet）、布拉格廣播交響樂團（Prague Radio Symphony Orchestra）、布拉格瓜奈裏三重奏（Guarneri Trio Prague）共4個捷克表演團隊在中國的巡迴演出行程。

捷克文化部長左拉列克（Lubomír Zaorálek）上月還為此接見中國駐捷克大使張建敏，批評中國政府片面取消捷克樂團演出「嚴重傷害中國的形象」。