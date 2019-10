【冷知識】中國人捷克連儂牆賀國慶　網民圍剿：不知道真正意義！

眾樂迷上一篇有關連儂牆冷知識的文章中,曾提及連儂牆的原址位於布拉格修道院大廣場,當年民眾不滿政權而引發衝突,示威者在牆上不斷塗上反抗標語,當中不乏John Lennon的歌詞和肖像,故此參與者被稱為「連儂主義者」,而The Beatles成員John Lennon亦被視為反戰、追求和平的代表。近日適逢中國國慶,不少中國人外遊慶祝建國70周年,有中國網民途經布拉格連儂牆順道留下對國家的祝賀,用紅色油漆畫上「70」,再以金色油漆綑邊,及在「0」裏繪上國旗的五星。該名網民在完成作品後更留影貼上微博,亦有網民把照片轉發至Twitter,原帖的舉動卻同時在兩個社交媒體引來責罵,原來只因為「當年」的衝突正正由捷克的共產政權引起。

中國網民在布拉格旅遊時,在當地景點「連儂牆」畫上祝賀中國建國70周年的塗鴉,隨即引來網民圍剿。

代表着自由和民主的連儂牆被畫上慶祝中國建國的塗鴉,當地人民及不少網民表示反感,最大原因其實跟捷克的歷史有關,因為在1948至1989年期間,捷克仍是由共產政權統治,直至1989年才透過天鵝絨革命實現民主改革,開始實行多政黨民主議會制。正式網民紛紛留言表示:「他們去其他國家旅行前,應該先接受更多教育。個人來說,非常的不高興!」、「他們有他們的權利,只是他們不知道連儂牆的真正意義,只想要炫耀。我建議大家不要再轉發讓那些愚蠢的人變得出名。」、「真的很無知,踏在別人的土地上也不懂尊重別人,但也不驚奇了。這也是為甚麼中國共產黨和他們的順從者會被討厭和不被尊重。」不久以後,很快便出現了John Lennon《Imagine》的歌詞「Imagine all the people」、「#PRAGUE STAND WITH HK」、「FREE HONG KONG香港加油」等塗鴉,把原來的「70」蓋掉。

不久之後,便被其他人噴上其他圖案及文字,以遮蓋原來的「70」字樣。(little----fairy微博圖))

要理解為何多國網民也對中國旅客的行為如此反感,便要先理解捷克的一段歷史。在1918年第一次世界大戰後,捷克與斯洛伐克合併成捷克斯洛伐克共和國,為當時東歐多國中唯一擁有民主的國家。經歷二次世界大戰(1945年)後,捷克斯洛伐克受到蘇聯的共產主義影響,在1948年正式由共產黨一黨專政,從此結束政黨輪替。因為John Lennon作品的中心思想與共產思想背道而馳,所以都被當時政權列為禁歌,卻仍然無法動搖他在捷克人心中的地位,後來甚至成為他們與政權對抗的力量。在1980年John Lennon意外被槍殺,捷克人為了悼念他,便把他的歌詞和肖像畫在這面後來世界聞名的「連儂牆」上,即使政府多次洗牆,又把塗鴉舉動定義為顛覆政權活動,仍然無法阻止民眾「洗一畫十」。九年的屢敗屢戰的社會運動,包括因被蘇聯軍事鎮壓而失敗告終的「布拉格之春」,終於以1989年「天鵝絨革命」結束共產政權的統治,實現真正的民主改革。