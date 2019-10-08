美高官稱對短期協議持開放態度 只要中國解決結構性問題

中國國務院副總理劉鶴即將訪美與美方進行新一輪談判，美國高官庫德洛稱，美方對短期協議持開放態度。

美國福克斯新聞網10月，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）10月7日在白宮外面對記者說，他對美中官員本週能夠在協議上取得進展感到樂觀。他還說，美國政府對北京帶到談判桌的提議持開放態度。

庫德洛說，只要結構性問題得到解決，例如美國企業的市場準入和中國政府對國有企業的補貼等，美國願意接受短期協議。

庫德洛還說：「我們對一些想法持開放態度，一些可能是短期的，一些可能是長期的。很重要的一點是，我們討論了兩年的結構性問題……這些問題必須得到解決。」

報道稱，中國商務部的多名消息人士說，10月7日的中美副部級官員的談判，以及10月10日高級別的談判，是為了解決一份過渡協議的問題。

這些消息人士稱，本週貿易談判的重點將是就可實現的目標達成一份協議，併為明年達成全面協議制定時間表。

但是美國總統特朗普（Donald Trump）反覆強調，他只要全面協議。10月7日，特朗普還說，不要部分協議，他的目標是一份大協議。

日前，中美雙方都宣布了劉鶴訪美的消息。白宮10月7日發表聲明說，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）將於10月10日開始同中國國務院副總理劉鶴率領的中國團隊繼續談判。

聲明指出，這次會談的主題包括強迫技術轉讓、知識產權保護、服務業、非關税壁壘、農業和執行機制。

與此同時，中國商務部北京時間10月8日也發表聲明宣布，中共中央政治局委員、中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將率團訪問華盛頓，於10月10日至11日同美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽舉行新一輪中美經貿高級別磋商。