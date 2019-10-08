彭博社：白宮擬限制美國資本流入中國

彭博社10月8日引述知情人士報道，特朗普政府計劃限制美國資本流入中國，尤其是美國政府養老基金投資。

彭博社9月27日亦曾作出有關報道，惟美國白宮顧問納瓦羅（Peter Navarro）否認。據知情人士透露，官員上週召開會議商討有關議題，並專注於研究如何避免政府養老基金資助中國的經濟增長。

報道指，國家經濟委員會主席庫德洛（Larry Kudlow）的辦公室10月1日召開政策協調會議，與會者包括國家經濟委員會和財政部官員。國家經濟委員會發言人拒絕評論有關報道。

據消息人士表示，政府的着眼點在於進一步審查指數供應商，將政府認為對美國投資者構成重大風險的中國公司，納入指數成份股的決定。目前仍未清楚白宮計劃按照什麼法律權限，迫使主要指數將特定中國公司剔出成份股。

限制資本流入或成為中美貿易談判的籌碼。據指，貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）的辦公室未有於限制資本流入的討論扮演主要角色，因為華府未有將有關討論和貿易談判混為一談。

投資限制的討論起初包括其他選項，例如將中國公司從美國交易所除牌、向美國政府養老基金在中國的投資施加限制，以及對美國公司管理的指數旗下中國公司價值設置上限。