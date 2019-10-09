特朗普將炸藥桶擺上美中談判桌 時機不能更糟

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中國副總理劉鶴10月8日已抵達華盛頓，但中方公布的消息僅確認白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）公開會談行程的一半，特朗普政府10月7日將中國28家實體「黑名單化」或將遭反噬。

美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）金融類電視節目《瘋狂錢幣》（Mad Money）主播克萊默（Jim Cramer）在10月8日直播時說：「沒有更糟糕的開啟新一輪談判的方式了。」克萊默補充說，特朗普（Donald Trump）政府進一步將中國科技企業加入「黑名單」，將成為本週開展貿易談判、達成協議的障礙。克萊默形容道：「他們在往談判桌上，裝爆破筒。」「任何人抱着的希望，都將被掏空。」

中國《環球時報》主編胡錫進當天亦在推特（Twitter）上表態稱：「我能感覺到中方對新一輪談判達成突破進展的期望很低。大多數人認為在貿易戰和談判之間交替前行，將成為中美之間的常態。此外，人們普遍認為特朗普政府不尊重承諾。」反轉了此前在中美禮尚往來頻繁的9月做出的樂觀預期，胡錫進9月5日在推特上稱：「中美雙方宣布了新一輪貿易談判計劃，及將協作以取得重要進展。個人認為美方被貿易戰消耗得筋疲力竭，或不再期待粉碎中國夢想。」

CNBC消息稱，對是否會反制美國「黑名單」，中國外交部新聞發言人耿爽北京時間10月8日在記者會上回應稱，「請你保持關注。」中國新華社消息稱，中國商務部新聞發言人當天亦發表聲明稱：「中方強烈敦促美方立即停止在涉疆問題上說三道四停止干涉中國內政的錯誤行徑，儘快將相關中國實體移出『實體清單』。中方也將採取一切必要措施，堅決維護中方自身利益。」

香港《南華早報》10月8日消息稱，知情人士透露，中方赴美談判官員計劃縮短行程、降低談判預期。

日經亞洲評論新聞網（Nikkei Assian Review）當天發表題為《為何美國黑名單化中國科技實體企業，無法奏效》的文章提醒稱，北京的人工智能方案過於先進，且很多中國企業早已預見到美國的禁令或遲或早將要來。

此前一天10月7日，美國將中國新疆維吾爾自治區公安廳及其18家下屬機構，還有新疆生產建設兵團公安局以及八家中國企業列入黑名單性質的「實體清單」（Entity List）；同一天，中方正式公布劉鶴10月10日開啟訪美談判的兩日行程，卻隻字未提庫德洛10月4日對美國彭博電視採訪透露的10月7日、8日中方副部長級別訪問華盛頓進行基礎性談判的事宜。而且，日本媒體消息稱，劉鶴已於8日抵達華盛頓。

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在美方「撕毀」承諾的同時，中方仍在延續9月以來，同美方互動的「好意」。英國路透社消息稱，美國農業部10月7日發佈報告稱，美國向中國出口了更多大豆。這是在中美兩國進行高級別貿易磋商之前，中國進行的一系列採購中的最新一批。出口商數據顯示，美國向中國出售了逾19萬噸美國大豆，另外還有24萬噸美國大豆出口的目的地不詳，交易商稱這種情況通常是指中國。

特朗普9月11日推遲10月1日對華抬高2,500億美元商品徵税比例（25%到30%）15天。而中方9月13日宣布免除美國大豆、豬肉等附加關税，並恢復採購。美國農業部9月13日證實，中國購買了20.4萬噸美國大豆，9月5日一週向美國購買約1.08萬噸豬肉，是自5月來單週內購買數量最多的一次。美國農業部10月7日報告還稱，自9月初以來，中國已預定了約350萬噸美國大豆。

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