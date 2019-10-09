特朗普將炸藥桶擺上美中談判桌 時機不能更糟

中國副總理劉鶴10月8日已抵達華盛頓，但中方公布的消息僅確認白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）公開會談行程的一半，特朗普政府10月7日將中國28家實體「黑名單化」或將遭反噬。

美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）金融類電視節目《瘋狂錢幣》（Mad Money）主播克萊默（Jim Cramer）在10月8日直播時說：「沒有更糟糕的開啟新一輪談判的方式了。」克萊默補充說，特朗普（Donald Trump）政府進一步將中國科技企業加入「黑名單」，將成為本週開展貿易談判、達成協議的障礙。克萊默形容道：「他們在往談判桌上，裝爆破筒。」「任何人抱着的希望，都將被掏空。」

中國《環球時報》主編胡錫進當天亦在推特（Twitter）上表態稱：「我能感覺到中方對新一輪談判達成突破進展的期望很低。大多數人認為在貿易戰和談判之間交替前行，將成為中美之間的常態。此外，人們普遍認為特朗普政府不尊重承諾。」反轉了此前在中美禮尚往來頻繁的9月做出的樂觀預期，胡錫進9月5日在推特上稱：「中美雙方宣布了新一輪貿易談判計劃，及將協作以取得重要進展。個人認為美方被貿易戰消耗得筋疲力竭，或不再期待粉碎中國夢想。」

CNBC消息稱，對是否會反制美國「黑名單」，中國外交部新聞發言人耿爽北京時間10月8日在記者會上回應稱，「請你保持關注。」中國新華社消息稱，中國商務部新聞發言人當天亦發表聲明稱：「中方強烈敦促美方立即停止在涉疆問題上說三道四，停止干涉中國內政的錯誤行徑，儘快將相關中國實體移出『實體清單』。中方也將採取一切必要措施，堅決維護中方自身利益。」

香港《南華早報》10月8日消息稱，知情人士透露，中方赴美談判官員計劃縮短行程、降低談判預期。

日經亞洲評論新聞網（Nikkei Assian Review）當天發表題為《為何美國黑名單化中國科技實體企業，無法奏效》的文章提醒稱，北京的人工智能方案過於先進，且很多中國企業早已預見到美國的禁令或遲或早將要來。

此前一天10月7日，美國將中國新疆維吾爾自治區公安廳及其18家下屬機構，還有新疆生產建設兵團公安局以及八家中國企業列入黑名單性質的「實體清單」（Entity List）；同一天，中方正式公布劉鶴10月10日開啟訪美談判的兩日行程，卻隻字未提庫德洛10月4日對美國彭博電視採訪透露的10月7日、8日中方副部長級別訪問華盛頓進行基礎性談判的事宜。而且，日本媒體消息稱，劉鶴已於8日抵達華盛頓。

在美方「撕毀」承諾的同時，中方仍在延續9月以來，同美方互動的「好意」。英國路透社消息稱，美國農業部10月7日發佈報告稱，美國向中國出口了更多大豆。這是在中美兩國進行高級別貿易磋商之前，中國進行的一系列採購中的最新一批。出口商數據顯示，美國向中國出售了逾19萬噸美國大豆，另外還有24萬噸美國大豆出口的目的地不詳，交易商稱這種情況通常是指中國。

特朗普9月11日推遲10月1日對華抬高2,500億美元商品徵税比例（25%到30%）15天。而中方9月13日宣布免除美國大豆、豬肉等附加關税，並恢復採購。美國農業部9月13日證實，中國購買了20.4萬噸美國大豆，9月5日一週向美國購買約1.08萬噸豬肉，是自5月來單週內購買數量最多的一次。美國農業部10月7日報告還稱，自9月初以來，中國已預定了約350萬噸美國大豆。