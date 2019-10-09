通烏門告密者備忘錄：特朗普通話內容令白宮官員震驚

特朗普「通烏門」風波，美國廣播公司（ABC）引述揭露事件的告密者一份備忘錄指出，白宮有官員對特朗普與烏克蘭總統澤連斯基通話內容感到震驚。

告密者向情報機構提出投訴的一份報告。告密者把特朗普與澤連斯基的通話製作成備忘錄，向情報機構投訴。（Reuters）

該備忘錄共兩頁，是在特朗普與澤連斯基通電話後隔一天寫成，內容記載兩人通話的重點。該備忘錄之後呈交予情報機構的監察長，作為舉報投訴。情報機構認為情節可信，已把投訴列作「緊急關注項目」，受理舉報。

備忘錄寫道：「總統敦促澤連斯基對拜登進行調查，並表示朱利亞尼（Rudy Giuliani）將在基輔與澤連斯基進行進一步討論。」「有官員在聽完這電話後感到震驚，並認為需要把這電話內容告知國家安全機構內值得信賴的人員。」

備忘錄形容電話的內容「瘋狂、令人恐懼、完全缺乏與國家安全有關的實際內容。」

通烏門風波在9月開始，美國有報章指特朗普正向一名外國領袖作出不恰當的承諾，但很快揭露對方是烏克蘭總統澤連斯基。事件亦在白宮公開部分電話通話內容後曝光，特朗普被指向澤連斯基施壓，要求他協助調查拜登之子亨特（Hunter Biden），以獲得打擊拜登的政治籌碼。