習近平莫迪第二次非正式會晤將上演　印度官方和媒體透露更多細節

中國官方10月9日宣布中國國家主席習近平訪問印度的消息，與此同時，印度官方和媒體也透露了習近平此行的細節。

中國外交部發言人華春瑩北京時間10月9日宣布，應印度總理莫迪（Narendra Modi）和尼泊爾總統班達里（Bidhya Devi Bhandari）邀請，中國國家主席習近平將於10月11日至13日分別赴印度出席中印領導人第二次非正式會晤、對尼泊爾進行國事訪問。

與此同時，印度外交部10月9日也證實了習近平訪問印度的消息。印度外交部發表聲明說，習近平將於10月11日至12日訪問印度金奈，與莫迪舉行第二次非正式會晤。

習近平和莫迪2018年4月27日至28日在中國武漢舉行了首次非正式會晤。

聲明還指出，即將舉行的金奈非正式首腦會議將為兩位領導人提供機會，繼續就雙邊、地區和全球重要問題進行討論，並就深化印中更緊密的發展夥伴關係交換意見。

針對習近平和莫迪的這次非正式會晤，印度媒體此前也爆料大量細節。《印度時報》10月7日報道稱，習近平當地時間10月11日13時30分左右抵達金奈，在那裏和周邊待大約24小時，在12日大約相同的時間離開。

在這24小時裏，習近平和莫迪要進行4次會晤，總計超過5小時，最精彩的部分是兩人在一個可以俯瞰孟加拉灣的海邊度假勝地的草坪上談心。

報道稱，10月11日17時左右，兩位領導人正式開始非正式峰會，屆時他們將在馬瑪拉普拉姆參觀三個著名古蹟——阿周那的苦行（Arjuna's Penance）浮雕、旁遮拉達寺院（Panch Rathas）以及海岸神廟（Shore Temple）。隨後，他們將一起參加在海岸神廟舉行的文化活動。

之後，習近平和莫迪將在海岸神廟舉行私人晚宴，結束一天的行程。這場75分鐘的晚宴預計將是一對一的，但高級官員可能會在最後加入他們。習近平隨後將返回金奈的酒店。

兩位領導人將於12日上午10時開始在孟加拉灣邊上的一個五星級度假勝地的花園進行非正式交談。這次會晤預計將持續至少40分鐘，習近平和莫迪將在這裏私下交換各自的世界觀，就像去年他們在武漢的一次乘船之旅一樣。

一位消息人士稱，這次會晤不會被記錄，兩國領導人將專注於大局，而不會被錯綜複雜的細節分散注意力，這些細節在最近損害了兩國關係。

這些細節將被保留到同一點的下一場會晤，正式的代表團級別的會談。會晤將尋求獲得一些收穫，這也許是第二次非正式首腦會議最具挑戰性的方面。

會談結束後，莫迪將再次與習近平共進午餐，地點還是在同一個度假勝地，之後習近平將前往機場。