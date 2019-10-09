【中美貿易戰】美國對華企實施制裁　中國為何仍堅持達成協議

美國商務部10月7日宣布對中國多家企業實施制裁，給即將舉行的美中高級別經貿磋商蒙上陰影。但消息人士指出，中方仍向美方展示出願意達成協議的積極態度，背後原因引人關注。

中國國務院副總理劉鶴（左二）於10月10日開始將與美方展開新一輪談判，這次談判對兩國能否達成協議至關重要。（AFP）

彭博社10月9日報道，據參與美中貿易談判的消息人士透露，儘管目前美國政府對中國多家企業實施制裁，但中國政府仍表現出積極促成兩國達成「小交易」，即部分協議的態度。

也就是說，若美國政府不再按原計劃於10月15日及12月15日提高或追加對中國商品徵收關税，兩國將有可能達成部分協議。

在新一輪高級別貿易磋商舉行前，美國再次對華施加壓力，美國商務部將包括人工智能（AI）在內的中國28家最尖端信息技術（IT）企業及機關納入實體清單（Entity List）。而此前，美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道稱，美國白宮政策人士正在研究限制對華金融投資的方案。

韓國紐斯頻通訊社10月9日報道指出，儘管中國方面要求美國立即撤銷制裁並表明報復立場，但有迹象表明中國正在竭盡全力防止進一步的關税衝擊。

同時，貿易談判前美方向中方施加壓力不是一兩次，這隻能說明美國希望在談判中謀求更多實際利益，因此中方仍展現出誠意，希望同美方達成與對中國IT企業制裁無關的部分協議。

路透社10月9日報道則指出，據消息人士透露，中國從根本上同意美國農業部關於牛肉、豬肉和羊肉等全部要求。中國政府自9月末加大對美國農產品的採購恰好能說明這一點。

雙方能否在10月10日至11日舉行的高級別貿易磋商中消除分歧取得談判進展仍是未知數。此前，美國總統特朗普（Donald Trump）多次表示希望得到一份涵蓋所有爭論點的「全面協議」，對中國的提議表示反對。