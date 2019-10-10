韓國法務部長涉貪　數萬人光化門集會要求曹國下台

韓國首爾10月9日連續第二周有示威者舉行集會，要求總統文在寅親信、身陷貪腐醜聞的新任法務部長曹國下台。過去周末有支持政府的示威者到青瓦台附近示威，支持任命曹國，反映韓國民眾兩極取態。

韓國數萬示威者到光化門一帶集會，要求法務部長曹國下台。三年前，數百萬民眾在同一地方集會，要求前總統朴槿惠下台。（美聯社）

示威者手持國旗和橫額，標語寫有「拘捕罪犯曹國」的字句。民眾湧到光化門附近的大道表達訴求。集會其中一名主辦者、右翼基督教牧師全光勳（音譯）發言，指摘執政的自由派動員支持者為曹國護航，要求文在寅下台。

警方未有公布集會人數。外界估計有數萬示威者參與，人數比起10月3日的反曹國示威較少。

執政共同民主黨議員鼓勵政府支持者上街。他們表示，檢察官進行大規模調查，試圖抵抗曹國的司法改革，並指控檢察官向反對保守派洩露調查機密資料。反對派反駁指，自由派向調查施壓，強調檢察官立場中立，而且不受政治影響。

曹國的妻子和其他親戚被指涉及違法金融投資，女兒涉嫌通過不正當手段入讀大學。曹國否認涉及任何不當行為。但事件已經導致文在寅的支持度跌至上任以來的新低，外界擔心會影響4月舉行的國會選舉選情。