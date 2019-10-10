土耳其揮軍敘利亞展開地面攻勢　歐洲中東多國譴責

土耳其10月9日揮軍敘利亞，國防部表示，土耳其軍隊和敘利亞叛軍盟友已經抵達敘利亞東北部，開始對庫爾德武裝部隊展開地面攻擊。歐洲和中東多國表態譴責安卡拉的軍事行動。

土耳其總統埃爾多安於安卡拉指揮針對庫爾德的軍事行動。（美聯社）

英國外相藍韜文（Dominic Raab）對土耳其的行動表達嚴重的擔憂，認為有機會破壞地區穩定，加劇人道災難，打擊針對恐怖組織ISIS的進展。德國外交部長馬斯（Heiko Maas）亦促請土耳其停止行動。英法德將草擬聯合聲明譴責行動。

法國歐洲事務部長德蒙查蘭（Amelie de Montchalin）表示，法國和英國將召開聯合國安全理事會商討土耳其的行動。

歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）促請土耳其克制，並停止軍事行動。他表示，如果有關行動是要設置所謂的安全區，不要期望歐盟承擔開支。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）指，希望土耳其的行動是經過衡量和成比例。

伊拉克、沙特阿拉伯、阿聯酋和巴林亦分別譴責土耳其攻擊敘利亞。伊朗伊斯蘭議會議長拉里賈尼（Ali Larijani）原定應邀到土耳其出席議會會議，伊朗的國家電視台報道，有關行程已經取消。