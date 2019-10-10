土耳其發動軍事行動　敘利亞平民大逃亡　空襲釀多人死傷

土耳其10月9日向敘利亞東北部發動軍事行動，攻擊庫爾德武裝部隊的據點，策動空襲和炮火掩護。數千平民從敘利亞城鎮艾因角（Ras al Ain）逃亡。庫爾德敘利亞民主軍（Syrian Democratic Forces）指，空襲造成最少5名平民死亡。

土耳其向敘利亞東北部發動軍事行動，敘利亞平民逃亡。（美聯社）

土耳其安全部門的消息人士向路透社表示，行動透過空襲展開。土耳其的榴彈砲擊中庫爾德人民保護部隊（YPG）基地和彈藥庫。據指，炮火襲擊是針對人民保護部隊的槍械和狙擊手據點，遠離民居。

路透社攝影師於土耳其城鎮阿克恰卡萊（Akcakale）看到敘利亞邊境城鎮泰勒艾卜耶德（Tel Abyad）傳出爆炸。目擊者指，有大批平民逃亡。有線新聞網絡土耳其頻道（CNN Turk）記者表示，艾因角亦發生爆炸，聽到戰機的聲響，建築物冒煙。

庫爾德敘利亞民主軍指，城市卡米什利（Qamishli）和城鎮艾因伊薩（Ain Issa）均遭到襲擊。據指，空襲造成最少5名平民和3名戰士死亡，數十人受傷。

土耳其傳媒指，土耳其邊境城鎮杰伊蘭珀納爾（Ceylanpinar）和努賽賓（Nusaybin）遭到來自敘利亞的迫擊炮和火箭彈襲擊，未有傷亡報告。