無視特朗普警告　土耳其即將越境對美國盟友發起進攻

儘管美國總統特朗普（Donald Trump）對土耳其在敘利亞北部展開的軍事行動發出了警告，但土耳其仍不顧一切阻撓，表示將繼續對敘利亞北部庫爾德人領導的武裝部隊發動襲擊。

據路透社10月9日的報道，土耳其副總統奧克塔伊（Fuat Oktay）稱，土耳其將執行自己的國家安全計劃，不會「被威脅控制」。

奧克塔伊稱：「土耳其在任何情況下都不會接受在其邊界附近出現一個恐怖主義走廊或恐怖主義國家。」

土耳其近日一直向土敘邊境地區增派部隊，以準備對敘北部發動進攻。土耳其安納多盧通訊社消息稱，10月8日至少有兩輛載有土耳其突擊隊隊員的大巴車前往了邊境。

美聯社則報道，包括裝甲車和坦克在內數十輛土耳其軍車組成的三支車隊駛向了土耳其邊境小鎮阿克恰卡萊。

美國白宮10月6日發表聲明稱美國無意參與即將在敘利亞北部出現的戰事。就在這一聲明前一天，土耳其方面宣布將在敘利亞東北部區域開展軍事行動，而行動的目標，則是被土政府認為與該國國內分裂組織庫爾德工人黨有關聯的庫爾德武裝「人民保護部隊」（YPG）。

白宮這一決定被媒體解讀為美國為土耳其攻入敘利亞打擊庫爾德武裝「開綠燈」，這項決定在美國政界引發了巨大爭議。一些官員認為，這是對庫爾德人的背叛，因為多年來，他們一直在美國的支持下與恐怖組織ISIS作戰。

特朗普10月7日上午連發數篇推文，評論該決定並解釋原因。特朗普在推特上寫道：「我重申以前曾經強調過的話，如果土耳其做了任何以我偉大和無與倫比的智慧看來屬於越界的事情，那麼我將完全摧毀並抹掉土耳其經濟。」