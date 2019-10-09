【NBA】火箭隊莫利言論風波　希拉里麥康奈爾發聲

美國NBA侯斯頓火箭隊總經理莫利（Daryl Morey）發表涉及香港的言論後，引發中國方面強烈抵制，美國兩黨的重量級人物、民主黨希拉里（Hillary Clinton）和共和黨麥康奈爾（Mitch McConnell）10月8日也相繼發聲。

參議院多數黨領袖麥康奈爾在Twitter發文表示，香港人為了捍衛言論自由、人權與自治，冒着比金錢更大的風險，他希望NBA學習這份勇氣，不拋棄價值觀，並且堅持底線。

The people of Hong Kong have risked much more than money to defend their freedom of expression, human rights, and autonomy. I hope the @NBA can learn from that courage and not abandon those values for the sake of their bottom line. — Leader McConnell (@senatemajldr) October 8, 2019

至於前國務卿希拉里，她同樣10月8日在Twitter發文，並表示「每個美國人都有權表達對香港民主和人權的支持。不必多說。」

Every American has the right to voice their support for democracy and human rights for Hong Kong. Full stop. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) October 8, 2019

這場NBA風波近日愈鬧愈大，中國內地大規模抵制NBA和火箭隊，中國企業如蒙牛等相繼與NBA「割席」，中止商業合作，央視旗下的體育頻道以及騰訊體育則發表聲明，暫停NBA季前賽轉播安排。

事件引來眾多美國政客表態，有部分議員批評NBA為了商業利益屈服。美國輿論對事件也甚為關注，彭博社形容，NBA陷入了沒有贏家的局面。中國官媒《環球時報》主編胡錫進則表示，美國大搞政治正確，此事證明美國人吹噓的言論自由言過其實。