忙完國慶　習近平着手針對美國採取行動

中國在國慶閲兵中大獲成功，隨後展開進一步擴大友軍的行動，被指瞄準美國。

韓國《先驅報》10月10日報道，中共建政70周年大閲兵取得圓滿成功令中國信心倍增，中國國家主席習近平着手加強同多個國家的聯繫，劍鋒直指美國。

綜合媒體10月8日報道，在習近平出訪印度前，巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）於10月8日至9日訪華，同習近平舉行會晤。習近平再次強調兩國間緊密的友好關係，並承諾通過中國「一帶一路」國家戰略加大投資。

隨後，習近平將於10月11日至13日赴印度出席中印第二次非正式領導人會議，並對尼泊爾進行國事訪問。而此次出訪也是中國慶祝建國70周年後習近平的首次出訪，意義重大。

中國外交部副部長羅兆輝對此表示，習近平此次出訪將為中印、尼泊爾以及南亞關係的發展注入新的動力，為相關地區的溝通、經濟和貿易務實合作、維護世界和平與繁榮做出貢獻。

此外，所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）於10月8日至13日對中國進行正式訪問，習近平於10月9日在釣魚台國賓館會見索加瓦雷。

習近平在會晤中指出，中所兩國在一個中國原則基礎上正式建立外交關係，這是順應時代潮流、造福兩國人民的好事。路透社10月7日評價稱，所羅門群島作為太平洋島國地區重要國家積極擁護「一個中國原則」，這是北京在南太平洋地區影響力增強的最新例子。

《先驅報》報道認為，中方不斷擴大及鞏固「交友圈」是可以在貿易談判中提高談判地位的一張牌，相比於中國在國際社會中不斷擴大影響力，發起貿易戰的美國總統特朗普（Doanld Trump）卻深陷「通烏門」的泥潭。