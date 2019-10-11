中方促成特朗普見劉鶴　美國或取消指定中國為匯率操縱國

中美新一輪貿易談判在美國華盛頓舉行。與談判舉行前外界的悲觀預測不同，中美雙方互相釋放善意。中方成功促成美國總統特朗普（Donald Trump）與中國國務院副總理劉鶴的會面，而美國有意考慮同中方達成一份匯率協議，同時將中國從匯率操縱國名單中刪除。

綜合媒體10月10日報道，中美第十三輪高級別貿易談判於美國華盛頓舉行。就在談判開始不久後，美國總統特朗普在社交媒體推特（Twitter）上表示，「這是與中國談判的大日子，中方希望達成協議。但我是嗎？我明日將在白宮同中國副總理會面」，對外釋放積極信號。

美國《華爾街日報》10月10日報道稱，有消息人士透露，實際上，中方代表團希望促成特朗普同中國國務院副總理劉鶴的會面。

10月8日至9日舉行的副部長級貿易談判一直在為高級別磋商鋪路，而中方代表團正在努力確保特朗普及劉鶴之間的會晤，同時促成特朗普與中國國家主席習近平11月在智利首都聖地亞哥舉行的亞洲太平洋經濟合作組織（APEC）首腦峰會上再次會晤，緩解當前兩國貿易緊張局勢。

彭博社10月10日報道，除此之外，中美雙方正在討論以中國簽署禁止操縱人民幣匯率的「匯率協定」為條件，美國推遲對華追加關税。若中美成功簽署該項協議，美國可能會將中國從匯率操縱國名單中刪除。

彭博社還曾於10月9日援引一位參與貿易談判的美方官員的話稱，只要特朗普政府不再加徵更多關税，中方將做一些非核心讓步。

美國《紐約時報》則於10月10日報道，特朗普政府決定將在不敏感的領域向部分美國企業發放許可證，以便這些企業可以同受美國製裁的中國電信設備製造商華為進行交易。

可以看到，雙方有意互相釋放善意。美國參議院財政委員會主席格拉斯利（Chuck Grassley）表示，「公眾希望達成協議」。

當然，也有部份聲音仍堅持美國應繼續同中國打貿易戰。美國共和黨聯邦參議院魯比奧（Marco Rubio）督促華盛頓採取更加強硬的態度，「我們經歷的不僅僅是貿易爭端，更是雙方關係的重新平衡」。同時，魯比奧強調「希望美方不要達成不好的協議」。